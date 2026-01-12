Zürich - ABB hat einen Auftrag für Fähren in Kanada erhalten. Die Gesellschaft British Columbia Ferry Services (BC Ferries) hat bei ABB die Technologie für vier neue Hybridfähren bestellt. Demnach liefert ABB integrierte Energie-, Antriebs- und Steuerungslösungen für die vier neuen Grossfähren von BC, wie ABB am Montag mitteilte. Die neuen Fähren sollen weniger Emissionen ausstossen und weniger Lärm unter Wasser verursachen und damit den Fährverkehrt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
