Die Allianz-Aktie befindet sich seit Ende 2022 in einem langfristigen Aufwärtstrend. Im vergangenen Jahr lag der Kursgewinn bei +24%. Am Montag verliert sie aktuell leicht und steht bei rund 380 €. Im Vergleich zu Bankaktien ist der Kursgewinn moderat ausgefallen. Besteht hier Nachholbedarf? Jahresprognose erhöht Mit Bekanntgabe der Geschäftszahlen für die ersten neun Monate am 14. November wurde auch die Jahresprognose erhöht. Statt eines operativen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
