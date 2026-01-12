2026 soll für BioNTech ein Jahr mit zahlreichen wertrelevanten Meilensteinen (Katalysatoren) werden, unter anderem durch weitere Fortschritte bei Pipeline-Kandidaten, die sich bereits in der späten klinischen Entwicklung befinden und Immunmodulatoren, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie mRNA-Krebsimmuntherapien abdecken

Zu den erwarteten Meilensteinen in der Onkologie zählen im Jahr 2026 sieben Datenveröffentlichungen aus der späten klinischen Entwicklung sowie insgesamt 15 laufende klinische Phase-3-Studien bis zum Jahresende

Weitere Datenveröffentlichungen aus fortgeschrittenen klinischen Studien bis 2030 und darüber hinaus sollen mehrere Produkteinführungen in verschiedenen Tumorarten unterstützen und BioNTech als Onkologieunternehmen mit mehreren zugelassenen Produkten etablieren

Starke finanzielle Position mit rund 17,2 Milliarden Euro 1 an Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und gehaltenen Wertpapieren; fortlaufende Einnahmen aus der Vermarktung von COVID-19-Impfstoffen, disziplinierte Forschungs- und Entwicklungsausgaben sowie BioNTechs strategische Partnerschaften sollen ein nachhaltiges Geschäft mit weiteren Innovationen ermöglichen

Mainz, Deutschland, 12. Januar 2026 - BioNTech SE(Nasdaq: BNTX, "BioNTech" oder das "Unternehmen") wird diese Woche auf der 44. jährlichen J.P. Morgan Healthcare-Konferenz in San Francisco, Kalifornien, ein Update zur strategischen Geschäftsentwicklung geben und die Schwerpunkte des Unternehmens für das Jahr 2026 präsentieren, einschließlich eines Überblicks über die erwarteten kurz- bis längerfristigen Meilensteine.

"Wir haben das Jahr 2025 mit einem starken Momentum abgeschlossen - dank der konsequenten Umsetzung unserer Ziele in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Partnerschaften, Akquisitionen sowie unserer starken finanziellen Position. Zugleich haben wir die nächste Welle an Innovationen weiter vorangetrieben, unter anderem durch den Beginn von Kombinationsstudien, in denen jeweils zwei unserer innovativen Behandlungsansätze evaluiert werden. Mit diesen Erfolgen haben wir uns als ein biopharmazeutisches Unternehmen mit mehreren Programmen in der späten klinischen Entwicklung im Markt positioniert", sagte Prof. Dr. Ugur Sahin, Chief Executive Officer und Mitgründer von BioNTech. "2026 ist für uns ein Jahr, in dem wissenschaftliche Fortschritte zu greifbaren Ergebnissen werden. Wir werden über eine Reihe von Meilensteinen berichten, darunter Datenveröffentlichungen aus Studien in späten Entwicklungsphasen, erste Ergebnisse aus frühen klinischen Studien zur Evaluierung unserer innovativen Kombinationstherapien sowie der Start weiterer klinischer Phase-3-Studien. Positive Ergebnisse aus den klinischen Studien könnten uns den Weg zu mehreren kurz- und mittelfristigen Produkteinführungen eröffnen, sodass wir unserem Ziel näherkämen, Patientinnen und Patienten mit verschiedenen Krebserkrankungen zu helfen."

Ugur Sahin wird am Dienstag, den 13. Januar 2026, von 23:15 bis 23:55 Uhr MEZ

Schwerpunkte in der Onkologie für das Jahr 2026

BioNTech wird im Jahr 2026 die Umsetzung ihrer Strategie weiterverfolgen, sich zu einem Onkologieunternehmen mit mehreren zugelassenen Produkten zu entwickeln. Die diversifizierte Onkologie-Pipeline des Unternehmens umfasst Kandidaten in der späten klinischen Entwicklung aus den Bereichen Immunmodulatoren, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (antibody-drug conjugates, "ADCs") und mRNA-Krebsimmuntherapien. BioNTech entwickelt mehrere Kandidaten mit tumorübergreifendem (Pan-Tumor-) Potenzial, einschließlich Kombinationen innovativer Behandlungsansätze (novel-novel combinations), mit dem Ziel, das gesamte Spektrum an Krebserkrankungen von frühen bis späten Krankheitsstadien in ausgewählten Tumorindikationen abzudecken.

1. Beschleunigung von Programmen in der späten klinischen Entwicklungsphase

BioNTech konzentriert sich darauf, ihre Onkologiekandidaten im späten klinischen Entwicklungsstadium in Richtung potenzieller Markteinführungen voranzutreiben. In den vergangenen zwei Jahren hat das Unternehmen die Zahl der klinischen Phase-2- und Phase-3-Studien im Bereich Onkologie über die wichtigsten Modalitäten hinweg mehr als verdoppelt und führt derzeit mehr als 25 klinische Phase-2- oder Phase-3-Studien durch. Für das Jahr 2026 plant BioNTech den Start von sechs weiteren klinischen Phase-3-Studien, womit sich die Zahl der erwarteten klinischen Phase-3-Studien auf insgesamt 15 erhöhen soll. Zudem erwartet das Unternehmen 2026 Datenveröffentlichungen aus sieben Studien in der späten klinischen Entwicklung. Die klinischen Studien und die daraus resultierenden Daten werden in wesentliche Entscheidungen BioNTechs zu behördlichen Einreichungen und möglichen Markteinführungen einfließen.

2. Kombinationstherapie-Momentum

BioNTechs Pipeline umfasst mehr als zehn klinische Studien, in denen Ansätze für innovative Kombinationstherapien untersucht werden und für die im Jahr 2026 mehrere Daten-Updates erwartet werden. In diesen Studien wird Pumitamig (BNT327/BMS986545), welches in Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb ("BMS") entwickelt wird, in Kombination mit anderen sich in der Entwicklung befindenden Immunmodulatoren, ADCs und mRNA-Krebsimmuntherapien untersucht. Ziel ist es, geeignete Dosierungen festzulegen und die Anti-Tumor-Aktivität in verschiedenen Tumoren für die weitere Entwicklung zu evaluieren.

3. Von Modalitäten zu Krankheitsbereichen

Mit der zunehmenden Weiterentwicklung der Onkologie-Pipeline konzentriert sich BioNTech auf bestimmte Indikationen in häufig vorkommenden Krebsarten, darunter Lungen- und Brustkrebs sowie gynäkologische, gastrointestinale und urogenitale Krebserkrankungen.

Erwartete Meilensteine im Jahr 2026

Programm Wirkstoffklasse Studien-Phase Indikation Daten-Updates aus späten klinischen Studien Trastuzumab Pamirtecan ("T-Pam")4 ADC Phase 2 (Einzel-Arm) 2L+ HER2-exprimierender Gebärmutterkrebs Phase 3 chemo-naiver HR+ HER2-low Brustkrebs Gotistobart2 Immunmodulator Phase 3 2L+ Plattenepithelkarzinom der Lunge Phase 2 2L+ metastasierter kastrationsresistenter Prostatakrebs BNT113 mRNA-

Krebsimmun-therapie Phase 3 HPV16+ PD-L1+ Kopf-Hals-Krebs Pumitamig1 Immunmodulator Phase 3 in China 1L dreifach negativer Brustkrebs Autogene Cevumeran3 mRNA-Krebsimmun-therapie Phase 2 Adj. ctDNA+ Darmkrebs in Stadium II (hohes Risiko) / Stadium III Daten-Updates aus frühen klinischen Studien mit Pumitamig & ADCs Pumitamig1 Immunmodulator Phase 2 1L nicht-kleinzelliger Lungenkrebs Phase 2 1L kleinzelliger Lungenkrebs im extensiven Stadium Phase 2 in China 1L Leberzellkarzinom Phase 2 in China 1L mikrosatelliten-stabiler Darmkrebs Pumitamig1 +

T-Pam (HER2-ADC)4 Immunmodulator + ADC Phase 1/2 Brustkrebs Pumitamig1 + BNT324/DB-1311 (B7H3-ADC)4 Phase 1/2 Fortgeschrittene solide Tumore Phase 2 Nicht-kleinzelliger Lungenkrebs/kleinzelliger Lungenkrebs Pumitamig1 + BNT325/DB-1305 (TROP2-ADC)4 Phase 2 Dreifach negativer Brustkrebs Pumitamig1 + BNT326/YL202 (HER3-ADC)5 Phase 1/2 2L+ EGFR-mutierter nicht-kleinzelliger Lungenkrebs BNT324/DB-1311 (B7H3-ADC)4 ADC Phase 1/2 2L+ metastasierter kastrationsresistenter Prostatakrebs Klinische Phase-3-Studienstarts Pumitamig1 Immunmodulator Phase 3 1L mikrosatelliten-stabiler Darmkrebs 1L HER2- PD-L1+ Magenkrebs 1L Kopf-Hals-Krebs BNT324/DB-1311 (B7H3-ADC)4 ADC Phase 3 1L metastasierter kastrationsresistenter Prostatakrebs Zulassungsantrag T-Pam (HER2-ADC)4 ADC - 2L+ HER2- exprimierender Gebärmutterkrebs

In Zusammenarbeit mit: 1. BMS; 2. OncoC4, Inc. ("OncoC4"); 3. Genentech, ein Mitglied der Roche Gruppe; 4. Duality Biologics (Suzhou) Co. Ltd. ("DualityBio"); 5. MediLink Therapeutics (Suzhou) Co., Ltd. ("MediLink").

Abkürzungen:1L = Erstlinientherapie; 2L = Zweitlinientherapie; adj. = adjuvant; HER2 = Human Epidermal Growth Factor Receptor 2; HR = Hormonrezeptor; HPV16 = humanes Papillomavirus 16; PD-L1 = Programmed Death-Ligand 1; ctDNA = zirkulierende Tumor-DNA; EGFRm = epidermaler Wachstumsfaktor-Rezeptor

Erwartete Datenveröffentlichungen im Bereich Onkologie bis 2030+ und darüber hinaus

BioNTech erwartet bis 2030, und gegebenenfalls darüber hinaus, mindestens 17 Datenveröffentlichungen aus klinischen Studien in der späten Entwicklungsphase, darunter auch aus zulassungsrelevanten Studien. Sie werden in die Entscheidungen zu mehreren möglichen Produkteinführungen einfließen, um BioNTech bis 2030 als Onkologieunternehmen mit mehreren zugelassenen Produkten zu etablieren. Mit der Weiterentwicklung und Heranreifung der klinischen Pipeline können weitere potenzielle Datenauswertungen hinzukommen.

Tumortyp Inzidenz1 Produktkandidat Späte klinische/ zulassungsrelevante Studien Erwartete Daten-Veröffentlichung2 Lunge 1L nicht-kleinzelliger Lungenkrebs 400.000 Pumitamig3 ROSETTA Lung-02 2029 Gotistobart4 PRESERVE-003 2026 1L kleinzelliger Lungenkrebs im extensiven Stadium 80.000 Pumitamig3 ROSETTA Lung-01 2028 Brust 1L dreifach negativer Brustkrebs - alle Betroffenen 25.000 Pumitamig3 Phase 3 in China 2026 1L dreifach negativer Brustkrebs - kombinierter positiver Score < 10 15.000 Pumitamig3 ROSETTA Breast-01 2029 2L+ HR+ Brustkrebs - HER2-niedrig 50.000 T-Pam5 DYNASTY Breast-02 2026 Urogenital 1L Nierenzellkarzinom 25.000 Pumitamig3 ROSETTA RCC-2087 2030+ 1L kastrationsresistenter Prostatakrebs 100.000 BNT324/

DB-13115 BNT324-03 2029 Adj. muskelinvasives Urothelkarzinom 50.000 Autogene Cevumeran6 IMCODE004 2029 Gastrointestinal 1L mikrosatelliten-stabiler Darmkrebs 220.000 Pumitamig3 ROSETTA CRC-203 2030+ 1L Magenkrebs - HER2-, PD-L1+ 35.000 Pumitamig3 ROSETTA Gastric-204 2030+ 1L Leberkrebs 25.000 Pumitamig3 ROSETTA HCC-2067 2030+ Adj. ctDNA+ Darmkrebs 70.000 Autogene Cevumeran6 BNT122-01 2026 Adj. duktales Adenokarzinom des Pankreas 40.000 Autogene Cevumeran6 IMCODE003 2029 Gynäkologisch 2L+ Gebärmutterkrebs - HER2-exprimierend 30.000 T-Pam5 Einzel-Arm Phase 2 2026 T-Pam5 Fern-EC-014 2028 Weitere Tumortypen 1L Kopf-Hals-Krebs 150.000 Pumitamig3 ROSETTA HNSCC-205 2030+ 1L Kopf-Hals-Krebs - PDL1 kombinierter positiver Score = 1, HPV16+ 50.000 BNT113 AHEAD-MERIT 2026

1. Geschätzte Inzidenz in der Erstlinien- und in der adjuvanten Behandlung im Jahr 2030 in den G7-Märkten (Inzidenz + neu-rezidivierende Patientinnen und Patienten), basierend auf Oracle CancerMPact, Stand: Dezember 2025; die Angaben zur Inzidenz dienen ausschließlich Informationszwecken und geben keinen Hinweis auf die potenzielle Marktgröße oder Reichweite der Produktkandidaten von BioNTech oder ihren Kollaborationspartnern, sofern diese zugelassen werden. 2. Die erwarteten Datenveröffentlichungen können aus Zwischen- oder Endanalysen stammen und führen in einigen Fällen möglicherweise nicht zu einer Markteinführung; In Zusammenarbeit mit: 3. BMS; 4. OncoC4; 5. DualityBio; 6. Genentech, ein Mitglied der Roche-Gruppe. 7. Dies sind Phase-1/2-Studien. Die Ergebnisse der erwarteten zulassungsrelevanten Studien zur Evaluierung von Pumitamig bei den beschriebenen Tumorarten werden voraussichtlich nach 2030 vorliegen.

Finanzielle Position und Ausblick

BioNTech konnte im gesamten Jahr 2025 ihre starke finanzielle Position aufrechterhalten, die durch das Einkommen erzielende COVID-19-Impfstoffgeschäft sowie durch die strategische Partnerschaft mit BMS gestützt wurde. BioNTech verfügte zum 31. Dezember 2025 über rund 17,2 Milliarden €2 an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten sowie gehaltenen Wertpapieren. Im November 2025 erhöhte das Unternehmen seine Umsatzprognose für 2025 auf eine Spanne von 2,6 bis 2,8 Milliarden € und senkte zugleich die Prognosespannen für Forschungs- und Entwicklungskosten, Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten sowie Investitionsausgaben.

Für das Jahr 2026 rechnet BioNTech im Vergleich zu 2025 mit einem moderaten Rückgang der Umsätze mit Comirnaty, was die derzeit absehbaren Dynamiken im COVID-19-Impfstoffmarkt widerspiegelt. Diese werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, sich ändernde Impfempfehlungen, insbesondere in den Vereinigten Staaten, sowie den fortschreitenden Übergang von Mehrjahresverträgen hin zu privaten Märkten in verschiedenen Regionen. Aktuell erwartet BioNTech im Jahr 2026 keine Umsätze aus dem Verkauf von Onkologieprodukten. Gemäß den dargelegten Partnerschaftsbedingungenerwartet BioNTech für das Jahr 2026 Umsätze aus der Kooperation mit BMS, die im Wesentlichen dem Niveau des Vorjahres 2025 entsprechen sollten.

Über BioNTech

Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein globales innovatives Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung innovativer Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst Immunmodulatoren, Präzisionstherapien, wie Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) und innovative chimäre Antigenrezeptoren (CAR)-T-Zelltherapien und mRNA-Krebsimmuntherapien. Es zielt darauf ab, das gesamte Spektrum an Krebserkrankungen abzudecken. Auf Basis ihrer umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-Therapien und -Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten erforscht und entwickelt BioNTech neben ihrer diversifizierten Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten Kollaborationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Bristol Myers Squibb, Duality Biologics, Fosun Pharma, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Genmab, MediLink, OncoC4, Pfizer und Regeneron.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.BioNTech.de.

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.

