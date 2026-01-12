© Foto: Jonas Güttler/dpaThyssenkrupp sichert sich langfristig Stahl aus Schweden: Ein Deal mit Stegra ermöglicht ab 2027 Zugang zu wasserstoffbasiertem Stahl in großem Umfang.Thyssenkrupp Materials Processing Europe, die Tochter von Thyssenkrupp Materials Services vereinbarte mit dem Stahlhersteller Stegra einen mehrjährigen Liefervertrag über sogenannte Non-Prime-Stähle. Geplant ist eine erste Auslieferung ab 2027, das vereinbarte Gesamtvolumen liegt im hohen sechsstelligen Tonnenbereich. Dabei ist der Deal für Thyssenkrupp mehr als nur ein klassischer Liefervertrag. Der frühzetige Zugang zu großen Mengen Stahl aus einer neuen, wasserstoffbasierten Produktion wird dadurch möglich. Das Unternehmen Stegra baut …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE