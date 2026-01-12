DAX Gewinner am Freitag: SAP Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Im SAP Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie nach dem scharfen Rücksetzer im April letzten Jahres zwar wieder erholen konnte, aber nach dem Erreichen der 270 EUR-Marke haben sich wieder Gewinnmitnahmen eingestellt. Die Schwäche hatte einen ausgeprägten Charakter. Es ging bis Mitte September sukzessive abwärts. Die Entlastungsbewegung, die folgte hatte auch keine nennenswerte Substanz. Das Papier setzte ab Ende Oktober weiter zurück. Erst Ende November gelang eine Bodenbildung. Das Wertpapier konsolidierte den Rücksetzer bis Jahresanfang. Am Freitag der letzten Handelswoche konnte sich das Papier vergleichsweise dynamisch erholen.

- SAP WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kürzel: SAP

?? Key Takeaways

SAP als klarer DAX Gewinner: Die SAP-Aktie führte mit einem Plus von 3,01 Prozent die DAX Gewinnerliste an und bestätigte damit ihre kurzfristige Stärke im Gesamtmarkt. Technisch entscheidende Phase: Mit dem Anlaufen der SMA50 befindet sich die SAP-Aktie in einer kritischen Zone. Eine Bestätigung des Xetra-Schlusskurses würde die Wahrscheinlichkeit weiterer Erholungsimpulse erhöhen, ein Scheitern spricht für erneute Schwäche. Prognose weiterhin vorsichtig: Trotz der Erholung bleibt die übergeordnete SAP Prognose bärisch bis neutral. Erst eine nachhaltige Etablierung oberhalb der SMA200 und des Gaps bei 233 EUR würde das Chartbild klar bullisch werden lassen. Per Xetra-Schluss am Freitag (09.01.2026) konnten 25 Aktien im DAX 40 zulegen, während 15 Werte mit Abschlägen gehandelt wurden. An der Spitze der DAX Gewinnerliste stand die SAP-Aktie, die sich um 3,01 Prozent verteuerte. Ebenfalls stark präsentierten sich Volkswagen VZ (+2,71 Prozent) und Scout24 (+2,44 Prozent). DAX 40 Gewinner am Freitag - SAP mit größtem Tagesgewinn Die SAP-Aktie (SAP) war am Freitag der stärkste DAX Gewinner. Mit einem Tagesplus von 3,01 Prozent per Xetra-Schluss setzte sich der Titel klar an die Spitze des Leitindex und bestätigte damit seine kurzfristige Relevanz für aktive Marktteilnehmer...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.