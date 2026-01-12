PTA-PVR: Südzucker AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Anzeige
Montag, 12.01.2026
Kritischer Rohstoff, westliche Knappheit, hohe Gehalte: Steht hier die nächste strategische Neubewertung bevor?
WKN: 729700 | ISIN: DE0007297004 | Ticker-Symbol: SZU
Xetra
12.01.26 | 14:49
9,285 Euro
-0,38 % -0,035
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
SDAX
Prime Standard
1-Jahres-Chart
SUEDZUCKER AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SUEDZUCKER AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
9,2859,30515:05
9,2859,30515:05
Dow Jones News
12.01.2026 14:57 Uhr
117 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Südzucker AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Mannheim (pta000/12.01.2026/14:21 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten 

Name:              Südzucker AG 
Legal Entity Identifier (LEI): 529900S8QNB101D40S72 
Straße, Hausnr:         Maximilianstraße 10 
PLZ:              68165 
Ort:              Mannheim, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Registrierter Sitz und Staat: Wien, Österreich

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. Zucker Invest GmbH Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG

5. Datum der Schwellenberührung 08.01.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile 

Anteil Stimmrechte in %  Anteil Instrumente in %    Summe Anteile in %  Gesamtzahl der Stimmrechte 
          (Summe 7.a.)     (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)    (Summe 7.a. + 7.b.)     nach -- 41 WpHG 
   neu   75,00361635858     0,00             75,00361635858      204.183.292 
  letzte   69,43          0,00             69,43 
 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG) 

ISIN    absolut direkt (-- 33  absolut zugerechnet (-- 34   direkt in % (-- 33  zugerechnet in % (-- 34 
            WpHG)            WpHG)           WpHG)          WpHG) 
DE0007297004 0             153.144.853          0,00          75,00361635858 
  Summe:                     153.144.853                    75,00361635858

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                                   0          0,00 
                            Summe:           0        0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                            0        0,00 
                                    Summe:           0       0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen 

Unternehmen            Stimmrechte in %, wenn Instrumente in %, wenn Summe in %, wenn 
                              3% oder höher     5% oder höher    5% oder höher 
RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte  10,25                     10,25 
Genossenschaft mit beschränkter Haftung 
"RASKIA" Beteiligungs GmbH               10,25                     10,25 
Zucker Invest GmbH                   75,00                     75,00 
- 
RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte  10,25                     10,25 
Genossenschaft mit beschränkter Haftung 
"LAREDO" Beteiligungs GmbH 
LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG 
Marchfelder Zuckerfabriken Gesellschaft m.b.H.     10,25                     10,25 
- 
RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte  10,25                     10,25 
Genossenschaft mit beschränkter Haftung 
Zucker-Beteiligungsgesellschaft m.b.H.         10,25                     10,25

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: 

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile 
%         %         %

10. Sonstige Informationen

Datum 09.01.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Südzucker AG 
           Maximilianstraße 10 
           68165 Mannheim 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Andreas Rothe 
Tel.:         +49 621 - 421-240 
E-Mail:        investor.relations@suedzucker.de 
Website:       www.suedzuckergroup.com 
ISIN(s):       DE0007297004 (Aktie) XS2550868801 (Anleihe) XS2970728205 (Anleihe) XS3071332293 (Anleihe) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart; Freiverkehr in 
           Hannover, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1768224060131 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2026 08:21 ET (13:21 GMT)

© 2026 Dow Jones News
