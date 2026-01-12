DJ PTA-PVR: Südzucker AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG
Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG
Südzucker AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG
Mannheim (pta000/12.01.2026/14:21 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
Name: Südzucker AG Legal Entity Identifier (LEI): 529900S8QNB101D40S72 Straße, Hausnr: Maximilianstraße 10 PLZ: 68165 Ort: Mannheim, Deutschland
2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Registrierter Sitz und Staat: Wien, Österreich
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. Zucker Invest GmbH Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG
5. Datum der Schwellenberührung 08.01.2026
6. Gesamtstimmrechtsanteile
Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach -- 41 WpHG neu 75,00361635858 0,00 75,00361635858 204.183.292 letzte 69,43 0,00 69,43 Mitteilung
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG)
ISIN absolut direkt (-- 33 absolut zugerechnet (-- 34 direkt in % (-- 33 zugerechnet in % (-- 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) DE0007297004 0 153.144.853 0,00 75,00361635858 Summe: 153.144.853 75,00361635858
b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 Summe: 0 0,00
b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % 0 0,00 Summe: 0 0,00
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen
Unternehmen Stimmrechte in %, wenn Instrumente in %, wenn Summe in %, wenn 3% oder höher 5% oder höher 5% oder höher RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte 10,25 10,25 Genossenschaft mit beschränkter Haftung "RASKIA" Beteiligungs GmbH 10,25 10,25 Zucker Invest GmbH 75,00 75,00 - RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte 10,25 10,25 Genossenschaft mit beschränkter Haftung "LAREDO" Beteiligungs GmbH LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG Marchfelder Zuckerfabriken Gesellschaft m.b.H. 10,25 10,25 - RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte 10,25 10,25 Genossenschaft mit beschränkter Haftung Zucker-Beteiligungsgesellschaft m.b.H. 10,25 10,25
9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung: N/A
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %
10. Sonstige Informationen
Datum 09.01.2026
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: Südzucker AG Maximilianstraße 10 68165 Mannheim Deutschland Ansprechpartner: Andreas Rothe Tel.: +49 621 - 421-240 E-Mail: investor.relations@suedzucker.de Website: www.suedzuckergroup.com ISIN(s): DE0007297004 (Aktie) XS2550868801 (Anleihe) XS2970728205 (Anleihe) XS3071332293 (Anleihe) Börse(n): Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart; Freiverkehr in Hannover, Tradegate
