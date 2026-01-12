EQS-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Personalie

Aufsichtsrat verlängert Amtszeit von Finanzvorstand Christian Harm Entscheidung gewährleistet Kontinuität im Vorstand und stärkt die weitere Entwicklung der Finanzorganisation von KION

Mohsen Sohi, Vorsitzender des Aufsichtsrats: "Christian Harm hat seit 2023 Schlüsselprojekte innerhalb der Finanzorganisation von KION initiiert sowie erfolgreich vorangetrieben und damit maßgeblich zur resilienten Entwicklung des Unternehmens in einem volatilen Umfeld beigetragen."

Amtszeit bis Juli 2029 verlängert Frankfurt am Main, 12. Januar 2026 - Der Aufsichtsrat der KION GROUP AG hat die Amtszeit von Finanzvorstand Christian Harm verlängert, um Kontinuität im Vorstand und in der Leitung der Finanzorganisation von KION zu gewährleisten. Der international erfahrene Manager, der seit über 20 Jahren erfolgreich für KION und dessen Vorgängerunternehmen Linde AG tätig ist, wurde bis Juli 2029 bestellt. "In einem seit seinem Amtsantritt im Juli 2023 anhaltend herausfordernden makroökonomischen und geopolitischen Umfeld hat Christian Harm die Finanzorganisation von KION erfolgreich auf die nächste Stufe gehoben und damit maßgeblich zur resilienten Entwicklung des Unternehmens in diesen volatilen Jahren beigetragen", sagt Mohsen Sohi, Vorsitzender des Aufsichtsrats. "Mit seiner fundierten Kenntnis der Kapitalmärkte und ihrer Akteure wird Christian Harm für Kontinuität und weiterhin vertrauensvolle Beziehungen zu allen wichtigen Stakeholdern sorgen." Christian Harm spielte eine entscheidende Rolle bei strategischen Schlüsselprojekten des Unternehmens, wie dem Börsengang von KION (2013) und der Übernahme von Dematic (2016). Von 2006 bis 2012 leitete er den Einkauf bei KION und übernahm anschließend bis 2018 die Leitung der Strategieabteilung. Im Jahr 2019 übernahm er die Position des Executive Vice President Finance and Operations der KION-Marke Linde Material Handling. Von 2021 bis zu seiner Ernennung zum CFO war Harm Executive Vice President Finance von KION Industrial Trucks & Services in der Region EMEA. Er begann seine Karriere bei Unilever (1992-1998) und setzte sie bei McKinsey & Company (1999-2003) und der Linde AG (2003-2006) fort.

Das Unternehmen KION gestaltet den Welthandel - global, regional und lokal - und sorgt dafür, dass die Lieferketten der Kunden ihr volles Potenzial ausschöpfen: effizient, smart, nachhaltig und verlässlich, mit Echtzeitnachverfolgung und hoher Liefergeschwindigkeit. Das Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge, integrierte Automatisierungstechnologien, KI-basierte Lösungen und Software sowie alle verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern weltweit ermöglichen KIONs Supply Chain Solutions den reibungslosen Material- und Informationsfluss in den Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren unserer Kunden. Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2023, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2023 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2023, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung. Ende 2024 waren weltweit mehr als 1,9 Mio. Flurförderzeuge der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund 11,5 Mrd. Euro. Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://kion-mediacenter.canto.global/v/MediaCenter/ sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken. (cs) Disclaimer Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land abzugeben. Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der wirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen, des Wettbewerbsumfelds sowie der politischen Lage, nationale und internationale Gesetzesänderungen, Zins- oder Wechselkursschwankungen, Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren sowie die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Weitere Informationen für Investoren



