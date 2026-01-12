Der Chip-Gigant Nvidia zündet die nächste Stufe seiner Expansionsstrategie. Wie das Unternehmen am Montag bekannt gab, werden über die nächsten fünf Jahre 1 Mrd. USD in ein gemeinsames Forschungslabor mit dem Pharmariesen Eli Lilly investiert. Ziel der Kooperation im Silicon Valley ist es, die Entwicklung neuer Medikamente durch den massiven Einsatz von Künstlicher Intelligenz drastisch zu beschleunigen.Der Mensch als BremsklotzDas neue Labor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de