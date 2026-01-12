BASF - BAS: Der Chemieriese setzt auf das China-Geschäft!

Verbundstandort Zhanjiang in Betrieb genommen!

Analysten mit unterschiedlichen Meinungen zur BASF-Aktie (BAS)! Breakout-Setup könnte zu Long Trade einladen!

BASF (BAS) - ISIN DE000BASF111

Rückblick: Das Breakout-Setup mit einer Widerstandslinie bei 45.36 EUR könnte Trader auf einen lukrativen Long Trade bei der BASF-Aktie abzielen lassen. Das Wertpapier hat sich zuletzt oberhalb der gleitenden Durchschnittee gehalten. Im Halbjahresvergleich liegt es rund 5.5 Prozent im Plus.

BASF-Aktie: Chart vom 12.01.2026 Kürzel: BAS Kurs: 44.76 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Sollte die genante Widerstandslinie brechen, wäre der Weg frei bis zum Pivot-Hoch vom 20. August. Das Chance-Risiko-Verhältnis von circa 2:1 liegt im grünen Bereich.

Mögliches bärisches Szenario

Investitionen im Reich der Mitte sind mit spezifischen Risiken verbunden. Sobald es in der Region kriselt, dürfte die BASF-Aktie nicht zu halten sein. Anleger sollten daher Vorsicht walten lassen und mit einem Stop Loss - zum Beispiel in der Höhe des 20er-EMA - agieren.

Meinung: Die Einschätzung der Analysten zur BASF-Aktie hat sich leicht verbessert, die Unsicherheit aber bleibt bestehen. Warburg Research stuft die Aktie von "Halten" auf "Kaufen" hoch und erhöht das Kursziel auf 53 Euro, gestützt auf erwartete operative Verbesserungen sowie steigende Gewinne ab 2026. Die Deutsche Bank bleibt zurückhaltender, bestätigt ihr "Halten"-Rating und ein Kursziel von 45 Euro, da sie kurzfristig weiterhin Ergebnisbelastungen sieht. Mit dem neuen, nachhaltigen Verbundstandort Zhanjiang umgeht der Chemieriese aus Ludwigshafen die Belastung der hohen Energiekosten im Stammwerk, erkauft sich aber Risiken, die bei zunehmenden geopolitischen Spannungen unkalkulierbar werden könnten. Gegen einen gut abgesicherten Trade gibt es aber keine Einwände.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 40.24 Mrd. EUR

Meine Meinung zu BASF ist neutral.

Quellennachweis: https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/basf-jetzt-ein-kauf-20393172.html

Veröffentlichungsdatum: 12.01.2026

Autor: Thomas Canali

