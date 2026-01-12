Anzeige
Montag, 12.01.2026
Kritischer Rohstoff, westliche Knappheit, hohe Gehalte: Steht hier die nächste strategische Neubewertung bevor?
WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS
Xetra
12.01.26 | 17:35
44,770 Euro
-0,38 % -0,170
Branche
Chemie
Aktienmarkt
DAX
EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
BASF SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BASF SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
44,78044,85019:12
44,77044,84019:11
ratgeberGELD.at
12.01.2026 18:09 Uhr
237 Leser
Artikel bewerten:
(1)

BASF - BAS: Der Chemieriese setzt auf das China-Geschäft!

Verbundstandort Zhanjiang in Betrieb genommen!

Analysten mit unterschiedlichen Meinungen zur BASF-Aktie (BAS)! Breakout-Setup könnte zu Long Trade einladen!

BASF (BAS) - ISIN DE000BASF111

Rückblick: Das Breakout-Setup mit einer Widerstandslinie bei 45.36 EUR könnte Trader auf einen lukrativen Long Trade bei der BASF-Aktie abzielen lassen. Das Wertpapier hat sich zuletzt oberhalb der gleitenden Durchschnittee gehalten. Im Halbjahresvergleich liegt es rund 5.5 Prozent im Plus.

BASF-Aktie: Chart vom 12.01.2026 Kürzel: BAS Kurs: 44.76 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Sollte die genante Widerstandslinie brechen, wäre der Weg frei bis zum Pivot-Hoch vom 20. August. Das Chance-Risiko-Verhältnis von circa 2:1 liegt im grünen Bereich.

Mögliches bärisches Szenario

Investitionen im Reich der Mitte sind mit spezifischen Risiken verbunden. Sobald es in der Region kriselt, dürfte die BASF-Aktie nicht zu halten sein. Anleger sollten daher Vorsicht walten lassen und mit einem Stop Loss - zum Beispiel in der Höhe des 20er-EMA - agieren.

Meinung: Die Einschätzung der Analysten zur BASF-Aktie hat sich leicht verbessert, die Unsicherheit aber bleibt bestehen. Warburg Research stuft die Aktie von "Halten" auf "Kaufen" hoch und erhöht das Kursziel auf 53 Euro, gestützt auf erwartete operative Verbesserungen sowie steigende Gewinne ab 2026. Die Deutsche Bank bleibt zurückhaltender, bestätigt ihr "Halten"-Rating und ein Kursziel von 45 Euro, da sie kurzfristig weiterhin Ergebnisbelastungen sieht. Mit dem neuen, nachhaltigen Verbundstandort Zhanjiang umgeht der Chemieriese aus Ludwigshafen die Belastung der hohen Energiekosten im Stammwerk, erkauft sich aber Risiken, die bei zunehmenden geopolitischen Spannungen unkalkulierbar werden könnten. Gegen einen gut abgesicherten Trade gibt es aber keine Einwände.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 40.24 Mrd. EUR
  • Meine Meinung zu BASF ist neutral.
  • Quellennachweis: https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/basf-jetzt-ein-kauf-20393172.html
  • Veröffentlichungsdatum: 12.01.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
