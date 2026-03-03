Die meisten Aktien reagieren auf den Angriff des Irans mit starken Kursverlusten. Hiervon betroffen sind auch die Aktien von BASF, Evonik und Lanxess. Am Dienstag erleiden alle Verluste im Bereich von -5% und mehr. Wie sind hier die weiteren Aussichten? Ölpreise steigen Die deutschen Chemieunternehmen benötigen für die Herstellung ihrer Produkte in erheblichem Maße Erdöl oder Vorprodukte aus Erdöl. Bisher waren die Preise hierfür relativ niedrig. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de