© Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpaEin starker Jahresauftakt, volle Auftragsbücher und Rückenwind aus dem Gasgeschäft: Siemens Energy-Anleger dürfen sich laut einer aktuellen Analyse der Bank of America auf ein starkes 1. Quartal freuen!Für die US-Großbank zählt der DAX-Outperformer der vergangenen Jahre auch 2026 zu den "25 Top-Aktien". In den ersten Tage des neuen Jahres läuft es für die Aktie rund. Seit Anfang des Monats beläuft sich das Kursplus auf rund 6 Prozent. Die Analysten bestätigen ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 170 Euro - rund 35 Prozent über dem aktuellen Niveau. Ende 2023 war die Aktie noch für unter 10 Euro zu haben. Eine Comeback-Story, wie man sie am deutschen Aktienmarkt nicht alle Jahre sieht. …Den vollständigen Artikel lesen
