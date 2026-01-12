© Foto: Patrick Seeger/dpaNovartis sichert sich für bis zu 1,7 Milliarden US-Dollar die firmeneigene Alzheimer-Technologie von SciNeuro. Der Deal stärkt neue Antikörperansätze gegen die Krankheit.Wie Novartis am Montag mitteilte, hat das Unternehmen mit dem privaten Unternehmen SciNeuro Pharmaceuticals einen Lizenzvertrag im Wert von fast 1,7 Milliarden US-Dollar zur Entwicklung potenzieller Antikörpertherapien für die Alzheimer-Krankheit unterzeichnet. Demnach erhält SciNeuro 165 Millionen US-Dollar im Voraus und kann bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar verdienen. Die Summe ist an Entwicklungs-, Zulassungs- und Vertriebsmeilensteine ??sowie Lizenzgebühren auf zukünftige Umsätze gekoppelt. Die Vereinbarung würde …Den vollständigen Artikel lesen
