12. Januar 2026, Toronto, Ontario, Kanada / IRW-Press / GLOBEX MINING ENTERPRISES INC. (GMX - Toronto Stock Exchange, G1MN - Frankfurt, Stuttgart, Berlin, München, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf und Quotrix Düsseldorf Stock Exchanges und GLBXF - OTCQX International in den USA) freut sich, seine Aktionäre über die Veröffentlichung der ersten Lithiumressource auf den Royalty-Claims Lac Escale (Mirage-Projekt) von Globex im Gebiet James Bay in Quebec durch Brunswick Exploration Inc. (TSX-V: BRW, OTCQB: BRWXF; Brunswick) zu informieren. Die Ressource gilt als eine der größten unerschlossenen Hartgesteinslithiumressourcen in Nord-, Mittel und Südamerika.

Highlights der Mineralressourcenschätzung (MRE) für die Royalty-Claims Lac Escale von Globex

- Vermutete Ressource von 52,2 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,08 % Li2O und 131 ppm Ta2O5 (siehe Tabelle 1) bei einem Cutoff-Gehalt von 0,5 % Li2OÄq für einen Gesamtgehalt an Lithium von über 550.000 Tonnen.

- Zusätzliches Explorationsziel von 40 Mio. bis 50 Mio. Tonnen mit einem Gehalt zwischen 0,80 % und 1,10 % Li2O und 120 ppm bis 145 ppm Ta2O5, was auf ein erhebliches Potenzial für weiteres kurzfristiges Wachstum bei Mirage hindeutet. Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt sind konzeptioneller Natur. Die Explorationsarbeiten reichen nicht aus, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten dazu führen werden, dass das Ziel gemäß Brunswick als Mineralressource abgegrenzt wird.

- Die erste Ressource und das Explorationsziel beschränken sich auf einen Kernbereich von etwa 1,5 mal 3,0 Kilometern. Sowohl in diesem Gebiet ,wie im Explorationsziel zu sehen, als auch weiter in Streichrichtung, im restlichen Konzessionsgebiet, wo Lithiummineralisierungen bis zu 3,5 km vom MRE-Gebiet entfernt beobachtet werden, besteht ein erhebliches Explorationspotenzial.

- Über 70 % der MRE befinden sich in fünf Intrusionsgängen, die sich oberhalb einer vertikalen Tiefe von 150 Metern unter der Oberfläche befinden und alle in mehrere Richtungen offen sind.

- Metallurgische Testarbeiten zeigen das Potenzial für ein ausschließlich auf dem Schwimm-Sink-Verfahren (Dense Media Separation, "DMS") basierendes Verfahrensfließbild, mit dem ein hochwertiges Konzentrat hergestellt werden kann.

- Die erste MRE und das Explorationsziel wurden auf Grundlage von nur 23.626 Bohrmetern und 62 Schlitzproben geschätzt, was deutlich weniger ist als bei vergleichbaren Unternehmen mit ähnlichen Projekten.

- Die MRE wurde von PLR Resource Inc. und Synectiq Inc. in Übereinstimmung mit den Standards der Vorschrift National Instrument ("NI") 43-101 erstellt.

Tagebau-Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte auf dem Projekt Mirage (Lac Escale)

Wichtige Hinweise in Bezug auf die Berechnung der vermuteten Ressourcenschätzung:

Der unabhängige qualifizierte Sachverständige für die MRE im Sinne der in National Instrument ("NI") 43-101 festgelegten Richtlinien ist Pierre Luc Richard, P.Geo., Mitarbeiter von PLR Resources Inc., wobei Patrick Frenette, P.Eng., Mitarbeiter von Synectiq Inc., Beiträge bezüglich der Schätzung des Cutoff-Gehalts und der Grubenoptimierung leistete.

Diese Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, da ihre Wirtschaftlichkeit nicht nachgewiesen wurde. Es wurde keine wirtschaftliche Bewertung dieser Mineralressourcen vorgenommen. Die Menge und der Gehalt der in dieser MRE gemeldeten vermuteten Ressourcen sind von Natur aus ungewiss, und es wurden nicht genügend Bohrungen niedergebracht, um diese vermuteten Ressourcen als angedeutet zu definieren. Es ist jedoch zu erwarten, dass der Großteil der vermuteten Mineralressourcen mit weiteren Bohrungen in die Kategorie "angedeutet" hochgestuft werden könnte.

Den qualifizierten Sachverständigen sind keine bekannten Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, soziopolitischen, Marketing- oder anderen relevanten Probleme bekannt, die die Mineralressourcenschätzung wesentlich beeinflussen könnten.

Die Berechnungen wurden in metrischen Einheiten (Meter, Tonnen) durchgeführt. Die Metallgehalte in der obigen Tabelle sind in Prozent, ppm (Gramm pro Tonne) und Tonnen angegeben. Die metrischen Tonnagen wurden gerundet, und etwaige Abweichungen in den Gesamtmengen sind auf Rundungsfehler zurückzuführen.

Die Definitionen und Richtlinien für Mineralressourcenschätzungen des CIM wurden befolgt.

Die Ressourcen werden als unverdünnt und in situ für das Tagebauszenario in Blöcken von 5 m x 5 m x 5 m dargestellt. Der begrenzende Grubenumriss wurde unter Verwendung einer Neigung der Grubenwände von 53 Grad entwickelt. Die Grubenoptimierung zur Entwicklung des mineralressourcenbegrenzenden Grubenumrisses erfolgte unter Verwendung des Pseudoflow-Algorithmus in der Deswik-Software.

Das MRE-Drahtgittermodell wurde mit Leapfrog Edge v.2025.1.1 erstellt und basiert auf 132 Bohrungen und vier Schürfgräben mit einer Gesamtlänge von 23.626 Metern und 8.288 Analyseergebnissen. Der Stichtag für die Bohrdatenbank war der 9. Dezember 2025.

Innerhalb der Mineralisierungsdomänen wurden zusammengesetzte Probenabschnitte von 1 Meter erstellt. Die Analysedaten der zusammengesetzten Proben wurden unter Anwendung von Höchstwerten gedeckelt. Abhängig von der individuellen statistischen Untersuchung für jede Zone wurden die zusammengesetzten Proben bei 1,50 % Li2O bis 4,50 % Li2O sowie bei 200 ppm Ta2O5 bis 900 ppm Ta2O5 gedeckelt.

Die grubenbeschränkte Mineralressource für den Basisfall wird mit einem Cutoff-Gehalt von 0,50 % Li2OÄq angegeben. Die Cutoff-Gehalte können in Zukunft auf der Grundlage der vorherrschenden Marktbedingungen und Kosten neu bewertet werden. Zur Ermittlung des im Cutoff-Gehalt verwendeten Li2OÄq-Gehalts wurde ein Verhältnis von Ta2O5 zu Li2O von 0,00008658 (basierend auf Verkaufspreis, Gewinnungsraten und anderen Variablen) verwendet.

Die Werte für das spezifische Gewicht wurden anhand der in der Bohrdatenbank verfügbaren Daten geschätzt. Die Dichtewerte wurden interpoliert, wenn die Daten dafür ausreichten, und mit Festwerten ergänzt. Für das Modell wurden Dichtewerte zwischen 2,57 g/cm3 und 2,90 g/cm3 für verschiedene Bereiche und 2,00 g/cm3 für die Deckschichten verwendet.

Die Ressourcenschätzung des Gehaltsmodells wurde anhand der Bohrdaten unter Verwendung einer Ordinary Kriging-Interpolationsmethode in einem Modell aus Teilblöcken mit Blöcken der Größe 5 m x 5 m x 5 m und Teilblöcken von bis zu 0,625 m x 0,625 m x 0,625 m berechnet. Es wurden die Interpolationsmethoden Ordinary Kriging (OK), Inverse Square Distance (ID2) und Nearest Neighbour (NN) getestet, wobei sich keine wesentlichen Unterschiede in den Mineralressourcenschätzungen ergaben.

Die Kategorien der vermuteten Mineralressourcen sind auf Gebiete beschränkt, in denen der Bohrabstand weniger als 150 Meter beträgt und eine angemessene geologische Kontinuität und Gehaltskontinuität vorliegt. Zur Definition der Kategorien auf der Grundlage der oben genannten Parameter wurden "Cookie Cutter" (Standardverfahren) verwendet.

Stichtag der Mineralressourcenschätzung ist der 7. Januar 2026.

3D-Ansicht der Ressourcenschätzung auf dem Projekt Mirage (Claims Lac Escale) - Blick nach Norden

Die Pressemitteilung von Brunswick vom 8. Januar 2025 geht näher auf die Parameter der Ressource in der geplanten Tagebaugrube ein, einschließlich der Abbaukosten pro Tonne und der Gewinnungsraten für Li2O und Ta2O5, und schließt 3%ige GMR-Royalty von Globex als einen der Parameter zur Erstellung der ersten MRE ein. Leser, die sich weitere Informationen zur MRE oder zum identifizierten Explorationszielpotenzial wünschen, können diese in der Pressemitteilung von Brunswick vom 8. Januar 2026 hier lesen.

Globex ist mit den Fortschritten von Brunswick auf diesem Projekt sehr zufrieden und freut sich auf dessen weitere Entwicklung. Brunswick gab bekannt, dass es derzeit seine nächste Bohrkampagne auf dem Projekt Mirage plant und dass sich dieses Programm auf die Fortsetzung der Explorationsarbeiten im Kerngebiet und über die gesamte Länge des Projekts konzentrieren wird. Es ist zu beachten, dass außerhalb des Gebiets der aktuellen MRE nur sehr wenige Explorationsarbeiten durchgeführt wurden. Der Explorationsplan für 2026 wird veröffentlicht, sobald er fertiggestellt ist.

Diese Pressemitteilung wurde von David Christie, P. Geo. (AGO), President und COO von Globex, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 erstellt.

Wir bemühen uns um das Safe-Harbour-Zertifikat.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

David Christie, P.Geo.

President und COO

Globex Mining Enterprises Inc.

120 Carlton Street, Unit 219

Toronto, Ontario, Kanada M5A 4K2

Ausländischer Emittent 12g3 - 2(b)

CUSIP-Nummer 379900 50 9

LEI 529900XYUKGG3LF9PY95

Tel.: 819.797.5242

Fax: 819.797.1470

mailto:info@globexmining.com

http://www.globexmining.com

Zukunftsgerichtete Aussagen: Abgesehen von historischen Informationen kann diese Pressemitteilung auch "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten. Diese Aussagen können eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren beinhalten, welche möglicherweise dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten und Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die von Globex Mining Enterprises Inc. ("Globex") erwartet und geplant wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass Ereignisse, die in den zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden, tatsächlich eintreten bzw. kann bei deren Eintreten nicht abgeleitet werden, welche Vorteile sich für Globex daraus ergeben. Eine ausführlichere Beschreibung der Risiken ist im Jahresbericht von Globex ersichtlich, welcher auf https://www.sedarplus.ca/landingpage/ veröffentlicht wurde.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82454Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82454&tr=1



