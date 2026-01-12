EQS-Ad-hoc: Symrise AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Symrise AG beschließt das Geschäft mit Terpenen zu veräußern und nimmt eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung vor, sowie eine nicht zahlunswirksame Wertberichtigung an Swedencare AB
Ende der Insiderinformation
2258790 12.01.2026 CET/CEST