2026 könnte für Anleger ein Jahr der großen Weichenstellungen werden. Geopolitische Spannungen, fragile Lieferketten und wachsende Schuldenberge sprechen dafür, dass Edelmetalle weiter ganz oben auf den Einkaufslisten institutioneller Investoren stehen. Gleichzeitig schreitet der technologische Wandel voran. Quantencomputing entwickelt sich vom Zukunftsversprechen zur strategischen Schlüsseltechnologie, mit spürbarer Dynamik bei Forschung und Investitionen. Besonders spannend bleibt auch der Blick auf die Cannabis-Branche. Nach Jahren der Enttäuschung mehren sich die Zeichen eines möglichen Turnarounds. Ein erstes Ausrufezeichen setzte Tilray Brands mit starken Quartalszahlen und verbessertem Cashflow.Den vollständigen Artikel lesen ...
