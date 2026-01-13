Der weltweite Strombedarf explodiert. Was in der Vergangenheit als stabiler, moderat wachsender Markt galt, hat sich durch zwei mächtige Megatrends gewandelt. KI-Anwendungen, Cloud-Infrastrukturen und energieintensive Rechenzentren lassen den Strombedarf stark anwachsen. Gleichzeitig entsteht ein zunehmender Druck auf Wirtschaft und Gesellschaft durch die Dekarbonisierung. Viele Staaten haben sich zur Klimaneutralität bis 2050 verpflichtet. Für Investoren rückt damit eine zentrale Frage in den Fokus: Wer kann den wachsenden Stromhunger zuverlässig, bezahlbar und klimaneutral stillen?Den vollständigen Artikel lesen ...
