Der südkoreanische Speicherchip-Hersteller SK Hynix hat den nächsten großen Expansionsschritt angekündigt: Rund 19 Billionen Won (etwa 12,9 Milliarden Dollar) will das Unternehmen in den Bau einer neuen Produktionsstätte im heimischen Cheongju investieren. Mit dem Projekt reagiert der Konzern auf die stark steigende Nachfrage nach High-Bandwidth Memory (HBM), die vor allem durch den globalen KI-Boom getrieben wird.Der Baubeginn ist für April 2026 vorgesehen, die Fertigstellung soll Ende 2027 erfolgen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
