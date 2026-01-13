DJ PTA-News: Südzucker AG: Südzucker mit deutlichem Umsatz- und Ergebnisrückgang in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26

Südzucker AG: Südzucker mit deutlichem Umsatz- und Ergebnisrückgang in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 /26

Mannheim (pta000/13.01.2026/07:25 UTC+1)

Der Konzernumsatz der Südzucker AG ging in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2025/26 (1. März bis 30. November 2025) deutlich auf 6.355 (Vorjahr: 7.466) Millionen Euro zurück. Während der Umsatz in den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Stärke rückläufig war, stieg er im Segment Frucht an.

Das Konzern-EBITDA verminderte sich deutlich auf 367 (Vorjahr: 502) Millionen Euro.

Das operative Konzernergebnis sank im Berichtszeitraum deutlich auf 95 (Vorjahr: 236) Millionen Euro. Dabei stand einer deutlichen Verschlechterung in den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Stärke ein deutlicher Anstieg im Segment Frucht gegenüber. Wie erwartet lag das operative Ergebnis im 3. Quartal deutlich über Vorjahr - insbesondere aufgrund des im entsprechenden Vorjahresquartal höheren Verlusts im Segment Zucker.

Segment Zucker mit operativem Verlust

Der Umsatz im Segment Zucker ging im Berichtszeitraum deutlich auf 2.151 (Vorjahr: 3.104) Millionen Euro zurück. Dieser Rückgang resultierte insbesondere aus deutlich gesunkenen Zuckerpreisen. Darüber hinaus ging auch die Absatzmenge - insbesondere im Export - zurück.

Das Segment Zucker verzeichnete im Berichtszeitraum einen operativen Verlust von -136 (Vorjahr: -23) Millionen Euro. Diese deutliche Ergebnisverschlechterung wurde im Wesentlichen durch die deutlich gesunkenen Zuckerpreise und die rückläufige Absatzmenge verursacht. Das konnte auch nicht von den ebenfalls deutlich gesunkenen Herstellkosten kompensiert werden. Im 3. Quartal des Vorjahres wurden noch Bestände mit den hohen Herstellkosten der Kampagne 2023 zu den zu Beginn des Zuckerwirtschaftsjahres 2024/25 deutlich gefallenen Preisen verkauft, was das 3. Quartal 2024/25 überdurchschnittlich belastete.

Rübenanbau und Kampagne 2025

Die wechselhaften Witterungsbedingungen im Herbst wirkten sich insgesamt positiv auf die Erträge aus; Rübenernte und Transport liefen weitgehend problemlos. In den Südzucker-Anbaugebieten in Belgien und Frankreich werden sowohl bei Rübenerträgen als auch bei Zuckergehalten hohe Werte erwartet, auch in den anderen Anbauregionen liegen die Zuckererträge meist über dem Durchschnitt. In den von der Pflanzenkrankheit SBR betroffenen Gebieten zeigen die durchgeführten Maßnahmen Wirkung, wenngleich die Erträge noch nicht wieder das frühere Niveau erreicht haben. Die Verarbeitung läuft meist reibungslos und wird voraussichtlich spätestens Anfang Februar 2026 abgeschlossen sein.

Segment Spezialitäten mit deutlichem Ergebnisrückgang

Der Umsatz im Segment Spezialitäten ging auf 1.640 (Vorjahr: 1.704) Millionen Euro zurück. Dieser Rückgang ist zum einen auf den Verkauf des Dressing- und Saucengeschäfts von Richelieu in den USA im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2024 /25 zurückzuführen, wodurch die entsprechenden Umsätze entfallen sind. Zum anderen entwickelten sich die Absatzmengen und Preise überwiegend rückläufig.

Das operative Ergebnis reduzierte sich deutlich auf 119 (Vorjahr: 152) Millionen Euro. Der Grund für diese Entwicklung liegt hauptsächlich in niedrigeren Absatzmengen und -preisen sowie deutlich höheren Kosten.

Segment CropEnergies mit deutlichem Ergebnisrückgang

Im Segment CropEnergies war ein Umsatzrückgang auf 609 (Vorjahr: 711) Millionen Euro zu verzeichnen. Dieser Rückgang ist einerseits auf deutlich niedrigere Absatzmengen, insbesondere infolge planmäßiger und außerplanmäßiger Wartungsmaßnahmen aufgrund technischer Schwierigkeiten und Anpassung der Kapazitätsauslastung entsprechend der Marktbedingungen, zurückzuführen. Andererseits lagen die Preise für erneuerbares Ethanol sowie Lebens- und Futtermittel insgesamt unter Vorjahr - trotz zeitweise höherer Preise für erneuerbares Ethanol.

Der Umsatzentwicklung folgend lag das operative Ergebnis - trotz der positiven Entwicklung im 3. Quartal 2025/26 - im Berichtszeitraum insgesamt mit 3 (Vorjahr: 8) Millionen Euro deutlich unter dem Vorjahresergebnis.

Segment Stärke mit deutlichem Ergebnisrückgang

Der Rückgang des Umsatzes im Segment Stärke auf 704 (Vorjahr: 724) Millionen Euro resultierte maßgeblich aus rückläufigen Absatzmengen.

Das operative Ergebnis blieb mit 19 (Vorjahr: 24) Millionen Euro deutlich unter dem Vorjahr. Ursächlich für den Ergebnisrückgang waren dabei insbesondere insgesamt niedrigere Absatzmengen und höhere Rohstoffkosten. Positiv wirkte sich hingegen eine Versicherungsentschädigung für im Herbst 2024 entstandene Hochwasserschäden in Pischelsdorf/ Österreich aus.

Segment Frucht mit deutlichem Ergebnisanstieg

Im Segment Frucht konnte der Umsatz auf 1.251 (Vorjahr: 1.223) Millionen Euro gesteigert werden. Diese Entwicklung resultierte trotz rückläufiger Absatzmengen maßgeblich aus gestiegenen Preisen.

Das operative Ergebnis konnte deutlich auf 90 (Vorjahr: 75) Millionen Euro verbessert werden. Der Ergebnisanstieg resultierte - trotz rückläufiger Absatzmengen - aus gestiegenen Margen.

Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 weiter bestätigt

Südzucker erwartet für das Geschäftsjahr 2025/26 einen Konzernumsatz in einer Bandbreite zwischen 8,3 und 8,7 (2024/ 25: 9,7) Milliarden Euro. Das Konzern-EBITDA wird zwischen 470 und 570 (2024/25: 723) Millionen Euro gesehen. Das operative Konzernergebnis wird zwischen 100 und 200 (2024/25: 350) Millionen Euro erwartet.

Es wird von einem Capital Employed in etwa auf Vorjahresniveau ausgegangen. Auf Basis der erwarteten Verschlechterung des operativen Ergebnisses wird mit einem deutlichen Rückgang des ROCE (2024/25: 5,2 %) gerechnet.

Insgesamt sind die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der aktuellen geopolitischen und weltwirtschaftlichen Situation auf den künftigen Geschäftsverlauf der Südzucker-Gruppe weiterhin nur schwer abschätzbar.

Konzernzahlen zum 30. November 2025

3. Quartal 1. - 3. Quartal 2025/26 2024/25 + / - in 2025/26 2024/25 + / - in % % Umsatzerlöse Mio. EUR 2.156 2.374 -9,2 6.355 7.466 -14,9 EBITDA Mio. EUR 178 82 > 100 367 502 -26,9 EBITDA-Marge % 8,3 3,5 5,8 6,7 Abschreibungen Mio. EUR -125 -115 8,7 -272 -266 2,3 Operatives Ergebnis Mio. EUR 53 -33 - 95 236 -59,7 Operative Marge % 2,5 -1,4 1,5 3,2 Ergebnis aus Restrukturierung und Sondereinflüssen Mio. EUR -22 -85 -74,1 -55 -72 -23,6 Ergebnis aus at Equity einbezogenen Unternehmen Mio. EUR 2 0 - -6 4 - Ergebnis der Betriebstätigkeit Mio. EUR 33 -118 - 34 168 -79,8 Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Mio. EUR 103 149 -30,9 322 417 -22,8 Vermögenswerte Investitionen in Finanzanlagen und Akquisitionen Mio. EUR 0 -2 -100,0 3 5 -40,0 Investitionen insgesamt Mio. EUR 103 147 -29,9 325 422 -23,0 Anteile an at Equity einbezogenen Unternehmen Mio. EUR 88 86 2,3 Working Capital Mio. EUR 2.338 2.541 -8,0 Capital Employed Mio. EUR 6.523 6.833 -4,5 Mitarbeitende (Vollzeitäquivalente) 19.294 19.853 -2,8

Umsatzerlös nach Segmenten

1. - 3. Quartal Mio. EUR 2025/26 2024/25 + / - in % Zucker 2.151 3.104 -30,7 Spezialitäten 1.640 1.704 -3,8 CropEnergies 609 711 -14,3 Stärke 704 724 -2,8 Frucht 1.251 1.223 2,3 Konzern 6.355 7.466 -14,9

EBITDA nach Segmenten

1. - 3. Quartal Mio. EUR 2025/26 2024/25 + / - in % Zucker -23 81 - Spezialitäten 186 216 -13,9 CropEnergies 28 42 -33,3 Stärke 55 59 -6,8 Frucht 121 104 16,3 Konzern 367 502 -26,9

Operatives Ergebnis nach Segmenten

1. - 3. Quartal Mio. EUR 2025/26 2024/25 + / - in % Zucker -136 -23 > 100 Spezialitäten 119 152 -21,7 CropEnergies 3 8 -62,5 Stärke 19 24 -20,8 Frucht 90 75 20,0 Konzern 95 236 -59,7

Über die Südzucker-Gruppe

