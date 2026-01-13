Anzeige
Mehr »
Dienstag, 13.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Gold auf Rekordhoch: Eine der spannendsten Gold-Stories 2026 steht ganz am Anfang
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 729700 | ISIN: DE0007297004 | Ticker-Symbol: SZU
Xetra
12.01.26 | 17:35
9,325 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
SDAX
Prime Standard
1-Jahres-Chart
SUEDZUCKER AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SUEDZUCKER AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
9,2009,26509:08
9,2059,26509:08
Dow Jones News
13.01.2026 07:57 Uhr
269 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-News: Südzucker AG: Südzucker mit deutlichem Umsatz- und Ergebnisrückgang in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26

DJ PTA-News: Südzucker AG: Südzucker mit deutlichem Umsatz- und Ergebnisrückgang in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Südzucker AG: Südzucker mit deutlichem Umsatz- und Ergebnisrückgang in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 /26

Mannheim (pta000/13.01.2026/07:25 UTC+1)

Der Konzernumsatz der Südzucker AG ging in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2025/26 (1. März bis 30. November 2025) deutlich auf 6.355 (Vorjahr: 7.466) Millionen Euro zurück. Während der Umsatz in den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Stärke rückläufig war, stieg er im Segment Frucht an.

Das Konzern-EBITDA verminderte sich deutlich auf 367 (Vorjahr: 502) Millionen Euro.

Das operative Konzernergebnis sank im Berichtszeitraum deutlich auf 95 (Vorjahr: 236) Millionen Euro. Dabei stand einer deutlichen Verschlechterung in den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Stärke ein deutlicher Anstieg im Segment Frucht gegenüber. Wie erwartet lag das operative Ergebnis im 3. Quartal deutlich über Vorjahr - insbesondere aufgrund des im entsprechenden Vorjahresquartal höheren Verlusts im Segment Zucker.

Segment Zucker mit operativem Verlust

Der Umsatz im Segment Zucker ging im Berichtszeitraum deutlich auf 2.151 (Vorjahr: 3.104) Millionen Euro zurück. Dieser Rückgang resultierte insbesondere aus deutlich gesunkenen Zuckerpreisen. Darüber hinaus ging auch die Absatzmenge - insbesondere im Export - zurück.

Das Segment Zucker verzeichnete im Berichtszeitraum einen operativen Verlust von -136 (Vorjahr: -23) Millionen Euro. Diese deutliche Ergebnisverschlechterung wurde im Wesentlichen durch die deutlich gesunkenen Zuckerpreise und die rückläufige Absatzmenge verursacht. Das konnte auch nicht von den ebenfalls deutlich gesunkenen Herstellkosten kompensiert werden. Im 3. Quartal des Vorjahres wurden noch Bestände mit den hohen Herstellkosten der Kampagne 2023 zu den zu Beginn des Zuckerwirtschaftsjahres 2024/25 deutlich gefallenen Preisen verkauft, was das 3. Quartal 2024/25 überdurchschnittlich belastete.

Rübenanbau und Kampagne 2025

Die wechselhaften Witterungsbedingungen im Herbst wirkten sich insgesamt positiv auf die Erträge aus; Rübenernte und Transport liefen weitgehend problemlos. In den Südzucker-Anbaugebieten in Belgien und Frankreich werden sowohl bei Rübenerträgen als auch bei Zuckergehalten hohe Werte erwartet, auch in den anderen Anbauregionen liegen die Zuckererträge meist über dem Durchschnitt. In den von der Pflanzenkrankheit SBR betroffenen Gebieten zeigen die durchgeführten Maßnahmen Wirkung, wenngleich die Erträge noch nicht wieder das frühere Niveau erreicht haben. Die Verarbeitung läuft meist reibungslos und wird voraussichtlich spätestens Anfang Februar 2026 abgeschlossen sein.

Segment Spezialitäten mit deutlichem Ergebnisrückgang

Der Umsatz im Segment Spezialitäten ging auf 1.640 (Vorjahr: 1.704) Millionen Euro zurück. Dieser Rückgang ist zum einen auf den Verkauf des Dressing- und Saucengeschäfts von Richelieu in den USA im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2024 /25 zurückzuführen, wodurch die entsprechenden Umsätze entfallen sind. Zum anderen entwickelten sich die Absatzmengen und Preise überwiegend rückläufig.

Das operative Ergebnis reduzierte sich deutlich auf 119 (Vorjahr: 152) Millionen Euro. Der Grund für diese Entwicklung liegt hauptsächlich in niedrigeren Absatzmengen und -preisen sowie deutlich höheren Kosten.

Segment CropEnergies mit deutlichem Ergebnisrückgang

Im Segment CropEnergies war ein Umsatzrückgang auf 609 (Vorjahr: 711) Millionen Euro zu verzeichnen. Dieser Rückgang ist einerseits auf deutlich niedrigere Absatzmengen, insbesondere infolge planmäßiger und außerplanmäßiger Wartungsmaßnahmen aufgrund technischer Schwierigkeiten und Anpassung der Kapazitätsauslastung entsprechend der Marktbedingungen, zurückzuführen. Andererseits lagen die Preise für erneuerbares Ethanol sowie Lebens- und Futtermittel insgesamt unter Vorjahr - trotz zeitweise höherer Preise für erneuerbares Ethanol.

Der Umsatzentwicklung folgend lag das operative Ergebnis - trotz der positiven Entwicklung im 3. Quartal 2025/26 - im Berichtszeitraum insgesamt mit 3 (Vorjahr: 8) Millionen Euro deutlich unter dem Vorjahresergebnis.

Segment Stärke mit deutlichem Ergebnisrückgang

Der Rückgang des Umsatzes im Segment Stärke auf 704 (Vorjahr: 724) Millionen Euro resultierte maßgeblich aus rückläufigen Absatzmengen.

Das operative Ergebnis blieb mit 19 (Vorjahr: 24) Millionen Euro deutlich unter dem Vorjahr. Ursächlich für den Ergebnisrückgang waren dabei insbesondere insgesamt niedrigere Absatzmengen und höhere Rohstoffkosten. Positiv wirkte sich hingegen eine Versicherungsentschädigung für im Herbst 2024 entstandene Hochwasserschäden in Pischelsdorf/ Österreich aus.

Segment Frucht mit deutlichem Ergebnisanstieg

Im Segment Frucht konnte der Umsatz auf 1.251 (Vorjahr: 1.223) Millionen Euro gesteigert werden. Diese Entwicklung resultierte trotz rückläufiger Absatzmengen maßgeblich aus gestiegenen Preisen.

Das operative Ergebnis konnte deutlich auf 90 (Vorjahr: 75) Millionen Euro verbessert werden. Der Ergebnisanstieg resultierte - trotz rückläufiger Absatzmengen - aus gestiegenen Margen.

Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 weiter bestätigt

Südzucker erwartet für das Geschäftsjahr 2025/26 einen Konzernumsatz in einer Bandbreite zwischen 8,3 und 8,7 (2024/ 25: 9,7) Milliarden Euro. Das Konzern-EBITDA wird zwischen 470 und 570 (2024/25: 723) Millionen Euro gesehen. Das operative Konzernergebnis wird zwischen 100 und 200 (2024/25: 350) Millionen Euro erwartet.

Es wird von einem Capital Employed in etwa auf Vorjahresniveau ausgegangen. Auf Basis der erwarteten Verschlechterung des operativen Ergebnisses wird mit einem deutlichen Rückgang des ROCE (2024/25: 5,2 %) gerechnet.

Insgesamt sind die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der aktuellen geopolitischen und weltwirtschaftlichen Situation auf den künftigen Geschäftsverlauf der Südzucker-Gruppe weiterhin nur schwer abschätzbar.

Konzernzahlen zum 30. November 2025 

3. Quartal        1. - 3. Quartal 
                                  2025/26 2024/25 + / - in 2025/26 2024/25 + / - in 
                                          %             % 
Umsatzerlöse                        Mio. EUR 2.156  2.374  -9,2   6.355  7.466  -14,9 
EBITDA                           Mio. EUR 178   82   > 100   367   502   -26,9 
EBITDA-Marge                        %    8,3   3,5        5,8   6,7 
Abschreibungen                       Mio. EUR -125  -115  8,7    -272  -266  2,3 
Operatives Ergebnis                    Mio. EUR 53   -33   -     95   236   -59,7 
Operative Marge                      %    2,5   -1,4       1,5   3,2 
Ergebnis aus Restrukturierung und Sondereinflüssen     Mio. EUR -22   -85   -74,1   -55   -72   -23,6 
Ergebnis aus at Equity einbezogenen Unternehmen      Mio. EUR 2    0    -     -6   4    - 
Ergebnis der Betriebstätigkeit               Mio. EUR 33   -118  -     34   168   -79,8 
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle       Mio. EUR 103   149   -30,9   322   417   -22,8 
Vermögenswerte 
Investitionen in Finanzanlagen und Akquisitionen      Mio. EUR 0    -2   -100,0  3    5    -40,0 
Investitionen insgesamt                  Mio. EUR 103   147   -29,9   325   422   -23,0 
Anteile an at Equity einbezogenen Unternehmen       Mio. EUR              88   86   2,3 
Working Capital                      Mio. EUR              2.338  2.541  -8,0 
Capital Employed                      Mio. EUR              6.523  6.833  -4,5 
Mitarbeitende (Vollzeitäquivalente)                              19.294 19.853 -2,8

Umsatzerlös nach Segmenten 

1. - 3. Quartal 
Mio. EUR    2025/26 2024/25 + / - in % 
Zucker     2.151  3.104  -30,7 
Spezialitäten 1.640  1.704  -3,8 
CropEnergies  609   711   -14,3 
Stärke     704   724   -2,8 
Frucht     1.251  1.223  2,3 
Konzern    6.355  7.466  -14,9

EBITDA nach Segmenten 

1. - 3. Quartal 
Mio. EUR    2025/26 2024/25 + / - in % 
Zucker     -23   81   - 
Spezialitäten 186   216   -13,9 
CropEnergies  28   42   -33,3 
Stärke     55   59   -6,8 
Frucht     121   104   16,3 
Konzern    367   502   -26,9

Operatives Ergebnis nach Segmenten 

1. - 3. Quartal 
Mio. EUR    2025/26 2024/25 + / - in % 
Zucker     -136  -23   > 100 
Spezialitäten 119   152   -21,7 
CropEnergies  3    8    -62,5 
Stärke     19   24   -20,8 
Frucht     90   75   20,0 
Konzern    95   236   -59,7

Südzucker AG Maximilianstraße 10 68165 Mannheim

Wirtschaftspresse: Dr. Wolfgang Kraus Tel.: +49 621 421-205 public.relations@suedzucker.de

Über die Südzucker-Gruppe

Südzucker ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, Stärke und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie und mit dem Segment CropEnergies der führende Hersteller von Ethanol in Europa.

Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 21 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den verbrauchernahen Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger) und Portionsartikel (PortionPack Group) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Mit dem Segment CropEnergies ist Südzucker der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol mit Produktionsstätten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Weitere Produkte des Segments sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens- und Futtermittel sowie biogenes Kohlendioxid. Das Segment Stärke umfasst die Stärke- und Ethanolaktivitäten der AGRANA. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer für Molkereien und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.

Mit rund 19.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte der Konzern 2024/25 einen Umsatz von rund 9,7 Milliarden Euro.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Südzucker AG 
           Maximilianstraße 10 
           68165 Mannheim 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Andreas Rothe 
Tel.:         +49 621 - 421-240 
E-Mail:        investor.relations@suedzucker.de 
Website:       www.suedzuckergroup.com 
ISIN(s):       DE0007297004 (Aktie) XS2550868801 (Anleihe) XS2970728205 (Anleihe) XS3071332293 (Anleihe) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart; Freiverkehr in 
           Hannover, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1768285500146 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2026 01:25 ET (06:25 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Gold & Silber auf Rekordjagd
Kaum eine Entwicklung war 2025 so eindrucksvoll wie der Höhenflug der Edelmetalle. Allen voran Silber: Angetrieben von einem strukturellen Angebotsdefizit, explodierte der Preis und übertrumpfte dabei den „großen Bruder“ Gold. Die Nachfrage aus dem Investmentsektor zieht weiter an, und ein Preisziel von 100 US-Dollar rückt in greifbare Nähe.

Auch Gold markierte neue Meilensteine. Mit dem Durchbruch über 3.000 und 4.000 US-Dollar pro Unze hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Rücksetzer bleiben möglich, doch der nächste Zielbereich bei 5.000 US-Dollar ist charttechnisch fest im Blick. Die fundamentalen Treiber sind intakt, eine nachhaltige Trendwende aktuell nicht in Sicht.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, um gezielt auf starke Produzenten zu setzen. In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Gold- und Silberaktien vor, die trotz Rallye weiter attraktives Potenzial bieten, mit robusten Fundamentaldaten und starken Projekten in aussichtsreichen Regionen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und von der nächsten Welle im Edelmetall-Boom profitieren!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.