Zürich - Die Zinsen für Hypotheken in der Schweiz haben sich im vierten Quartal 2025 trotz des unveränderten Leitzinses von 0 Prozent leicht verteuert. Damit liegen sie wieder über dem Niveau vom Frühherbst. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hatte im Dezember den Leitzins, wie von vielen Ökonominnen und Ökonomen erwartet, unverändert belassen. Dennoch sind die Hypothekarzinen im vierten Quartal 2025 gestiegen, wie eine am Dienstag veröffentlichte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab