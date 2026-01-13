Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 13
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|12/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.52
|Shrs:
|114,450,000.00
|Tckr:
|FUSD
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|10,712
|10,742
|08:50
|10,706
|10,734
|08:47
|Zeit
