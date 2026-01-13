Die Aktie des Duftherstellers Symrise kann am Dienstag weiter deutlich anziehen. Das steckt jetzt hinter dem Kurssprung der Papiere und diese Chancen bieten sich für Anleger. Gute Nachrichten Die Aktie des DAX-Konzerns Symrise kann am Dienstag deutlich anziehen und die Erholungsbewegung der vergangenen Tage dynamisch fortsetzen. Hinter dem Kurssprung steht eine Ankündigung des Managements, ein neues, 400 Millionen € schweres Aktienrückkaufprogramm ...Den vollständigen Artikel lesen ...
