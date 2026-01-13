Mercedes-Benz hat 2025 deutlich weniger Fahrzeuge ausgeliefert als im Vorjahr. Belastungsfaktoren waren vor allem das weiterhin schwache China-Geschäft sowie enttäuschende Elektroverkäufe. Abgesehen von Europa entwickelten sich die wichtigsten Absatzmärkte allesamt rückläufig.Mercedes-Benz hat im Jahr 2025 weltweit 1,8 Millionen Pkw ausgeliefert - neun Prozent weniger als im Vorjahr. Inklusive Vans kamen die Stuttgarter 2025 auf 2,16 Millionen Einheiten, was einem Rückgang von zehn Prozent entspricht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär