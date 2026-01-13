Die Aktien von Drägerwerk (Dräger) sind seit Beginn des Jahres 2026 um nahezu 10% gestiegen, was den Kurs der Aktie nahe an unser Kursziel von 76,00 EUR bringt und eine Herabstufung von "Kaufen" auf "Halten" nach sich zieht. Diese Bewegung fand ohne neue fundamentale Katalysatoren statt, obwohl nun die Aufmerksamkeit auf die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 gerichtet ist, die im Januar erwartet werden. Das Management hat den Investment Case bekräftigt und verweist auf eine stabile Nachfrage, solide Betriebsabläufe und eine verbesserte Sichtbarkeit für das Geschäftsjahr 2026. Die Saisonalität bleibt entscheidend, da typischerweise mehr als 50% des Jahresgewinns im vierten Quartal generiert werden. Während die langfristigen Margenziele unverändert bleiben, deutet die aktuelle Bewertung auf ein ausgewogenes Risiko-Rendite-Profil hin. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/draegerwerk-ag-co-kgaa
© 2026 mwb research