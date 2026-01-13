Airbus SE bestätigte die Auslieferung von 793 Flugzeugen für das Geschäftsjahr, was voll und ganz mit den Erwartungen übereinstimmt. Wichtiger ist jedoch, dass die Nettobestellungen von 889 unter unserer Prognose von etwa 970 liegen und unter dem langfristigen Trend stehen, trotz mehrerer hochkarätiger Kampagnen. Nachdem die Bestell- und Auslieferungsniveaus von vor der Pandemie erreicht wurden, zeigt sich klar, dass die Erholung nach Covid abflaut und auf eine Normalisierung hindeutet, im Gegensatz zur Beschleunigung, die weiterhin durch die Marktpreise angedeutet wird. Der Auftragsbestand von 8.754 Flugzeugen unterstützt langfristige Volumina, jedoch nicht höhere Bewertungen, wobei das Verhältnis von Auftragsbestand zu Umsatz bei etwa 10x liegt, was deutlich unter den Niveaus vor Covid ist. In Anbetracht der Eröffnung mehrerer neuer Standorte heben wir dennoch unser langfristiges Produktionsziel leicht auf etwa 1.000 Flugzeuge pro Jahr von zuvor 950 an und erwarten etwa 870 Auslieferungen im Jahr 2026, was eine moderate Anhebung des Kursziels zur Folge hat. Das Wettbewerbsrisiko durch COMAC wird vom Markt weitgehend ignoriert. Bei etwa 30x KGV 2026E und rund 15x EV/EBITDA lässt die Bewertung keinen Spielraum für Fehler. SELL bleibt bestehen, Kursziel EUR 175 (zuvor EUR 167). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/airbus-se





© 2026 mwb research