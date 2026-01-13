© Foto: Ales Utouka - CHROMORANGEDie weltweite Nachfrage nach Reifen zeigt einen klaren Trend zu hochwertigeren Produkten, was Unternehmen wie Pirelli, Continental und Michelin zugutekommt. Die drei Aktien im Analysten-Check:Kurzfristige Preissteigerungen durch EU-Zölle und langfristiges Wachstum im Premium-Segment sind für europäische Reifenhersteller das wichtigste Thema im neuen Jahr. Besonders die drei Platzhirsche Continental, Pirelli und Michelin stechen in dieser Entwicklung hervor. Die Analysten von Berenberg Research und der Bank of America wählen ihre Favoriten für Anleger. Pirelli: Ein Schwergewicht im Premiumsegment Pirelli wird als der Vorreiter im Bereich der Premiumreifen gesehen, mit einer beeindruckenden …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE