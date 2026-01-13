Wallisellen (ots) -Allianz Suisse erweitert ihr Produktportfolio und bietet ab Dezember 2025 eine Haustierversicherung für Hunde und Katzen an. Die Haustierversicherung übernimmt die Arztkosten bei Unfall, Krankheit oder Prävention und bietet personalisierten Schutz für alle Rassen ohne Altersbeschränkung an. Zusätzlich bietet die Allianz Suisse eine Zusatzdeckung für Vorerkrankungen an.In der Schweiz leben in 43 Prozent aller Haushalte Haustiere - Tendenz steigend. Gleichzeitig sind weniger als 10 Prozent der Tiere versichert, obwohl Tierarztkosten schnell mehrere tausend Franken erreichen können. Hier setzt die Haustierversicherung der Allianz Suisse für Hunde und Katzen an. Versichert sind Tierarztkonsultationen, Behandlungen bei Unfall und Krankheit, präventive Behandlungen, stationäre Aufenthalte sowie Notfallbehandlungen. Ein besonderes Highlight: Wenn Haustierbesitzer:innen hospitalisiert werden, übernimmt Allianz Suisse die Betreuungskosten für das Tier.Alle Rassen ohne Altersbeschränkung - auch mit VorerkrankungAllianz Suisse verzichtet auf eine Altersbeschränkung und versichert alle Rassen. Zudem können Vorerkrankungen durch eine Zusatzdeckung versichert werden - eine Leistung, die im Schweizer Markt bisher kaum verfügbar ist. Automatisch inkludiert ist auch der weltweite Versicherungsschutz.Die Versicherung kann über die Allianz Suisse Generalagenturen sowie online auf allianz.ch abgeschlossen werden. Die Schadensabwicklung erfolgt vollständig digital. Dank der flexiblen Zahlungsoptionen können Kund:innen zwischen monatlicher, quartalsweiser oder jährlicher Zahlungsweise wählen und profitieren von einem monatlichen Kündigungsrecht. Die Verträge sind jährlich anpassbar. Alle Produktinformationen sind online auf allianz.ch verfügbar.Strategische Kooperation für moderne HaustierversicherungStrategische Kooperationspartnerin für die Haustierversicherung ist Calingo, eine spezialisierte Anbieterin für Haustierversicherungen. Als Risikoträgerin und strategische Vertriebspartnerin bietet Allianz Suisse die Versicherung im White-Label an. Die Kooperation kombiniert die Kapitalstärke, Marktreichweite und Expertise der Allianz Suisse mit Calingos Fokus auf moderner Haustierversicherung. Gemeinsam setzen Allianz Suisse und Calingo neue Standards in der digitalen Haustierversicherung.Pressekontakt:Nadine Schumann, Mediensprecherinpress@allianz.ch, Tel. 058 358 84 14Original-Content von: Allianz Suisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100008591/100937737