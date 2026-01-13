E-Autos sind die Zukunft: Neue KBA-Zahlen zeigen ein 63-prozentiges Wachstum der E-Mobilität in Deutschland und einen klaren Sieger: Volkswagen. Das meistverkaufte Auto ist dabei der Reichweitenriese ID.7, der dank attraktiver Leasing-Raten bei Geschäftskunden beliebt ist. Während Volkswagen damit den europäischen Markt für E-Autos klar dominiert, gibt es noch Potential in den USA und China. Unterm Strich verkauft VW mit jährlich knapp einer Million Batterieautos, was Tesla mit rund 1,6 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär