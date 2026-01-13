Airbus erreicht Produktionsziel trotz Herausforderungen



Werbung







Die Aktie erreichte zuletzt ein neues Allzeithoch.



Trotz einiger Schwierigkeiten mit Produktionsteilen hat Airbus sein Produktionsziel für 2025 erfolgreich erreicht. Dieser Erfolg ist vor allem dem beliebten Kurzstreckenflugzeug A320 zu verdanken. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 793 Flugzeuge an Kunden ausgeliefert. Zusätzlich verzeichnete Airbus 889 Nettobestellungen, wodurch der gesamte Auftragsbestand auf 8.754 Flugzeuge gestiegen ist.



Auch wenn diese Ergebnisse positiv sind, rechnet Airbus damit, dass Triebwerke auch in diesem Jahr knapp bleiben werden. Das bedeutet, dass die Lieferengpässe, die die Produktion in letzter Zeit erschwert haben, vorerst bestehen bleiben.



Die Airbus Aktie hatte zuletzt das Dezembertief bei rund 190 Euro hinter sich gelassen und erklimmt derzeit ein neues Rekordniveau.









Lesen Sie jetzt den großen charttechnischen Jahresausblick 2026!



Zum Jahresende blicken wir in die große Glaskugel - zum 20. Mal! Wir feiern Jubiläum - 20 Jahre "Technischer Jahresausblick" und "Daily Trading"! Schauen Sie sich jetzt die spannendsten Charts für 2026 an und bereiten Sie sich auf das kommende Börsenjahr vor. Unser Ziel ist es nicht, eine exakte Punktprognose zu geben, sondern anhand fundierter Technischer Methoden mögliche Szenarien sowie einen Fahrplan für 2026 aufzuzeigen. Ganz nach Louis Pasteur: "Glück bevorzugt den, der darauf vorbereitet ist.". Also worauf warten Sie? Sichern Sie sich jetzt den kostenlosen Jahresausblick 2026!









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









