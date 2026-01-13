Die fulminante Rally bei der Aktie von Verbio geht in die nächste Runde. Am Dienstag erreicht das Papier des Biosprit-Herstellers den höchsten Stand seit zwei Jahren und setzt sich damit klar an die Spitze im SDAX. Angetrieben wird der Wert von einem Analysten-Upgrade und anhaltend hohen THG-Quoten.Analyst Leon Mühlenbruch von MWB begründete seine Hochstufung von "Neutral" auf "Buy" mit einem sich stabilisierenden Marktumfeld des Biosprit-Produzenten. Der Experte geht davon aus, dass der Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
