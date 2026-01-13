© Foto: NVIDIA CorporationNVIDIA und Eli Lilly gründen ein gemeinsames Innovationslabor. Bis zu eine Milliarde US-Dollar sollen die Arzneimittelentwicklung radikal beschleunigen.Wie Reuters berichtete, will der Chipkonzern Nvidia mit dem US-Pharmakonzern Eli Lilly in den kommenden fünf Jahren rund eine Milliarde US-Dollar in ein gemeinsames Forschungslabor investieren. Das neue Zentrum soll im Großraum der San Francisco Bay Area entstehen, wie beide Unternehmen am Montag erklärten. Fokus auf neue KI-Chipgeneration In dem Labor sollen die neuesten Vera Rubin KI-Chips von Nvidia eingesetzt werden. Ziel ist es, moderne KI-Modelle für die Entwicklung und Entdeckung neuer Medikamente zu nutzen. Pharmaunternehmen greifen …Den vollständigen Artikel lesen
