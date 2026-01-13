Sranan Gold trifft hochgradig: Bis zu 11 Meter mit 7,33 g/t Gold erbohrt!

Anzeige / Werbung

Bis zu 11 Meter mit 7,33 g/t Gold: Sranan Gold treibt die Expansion des Tapanahony-Projekts in Suriname weiter voran.

Sranan Gold (CSE: SRAN; FSE/Tradegate: P84) wartet zu Jahresbeginn einmal mehr mit starken Ergebnissen der Diamantbohrungen auf dem Tapanahony-Projekt in Suriname auf. Bis zu 11,0 m mit 7,33 g/t Gold kann der kanadische Goldexplorer melden!

Im Fokus der Arbeiten des vergangenen Jahres stand das Zielgebiet Randy's Pit entlang des Poeketi-Schersystems, das sich über rund 4,5 Kilometer erstreckt. Nach 4.189 Metern Bohrmeterleistung in der zweiten Jahreshälfte 2025 sollen die Bohrarbeiten noch im Januar wieder anlaufen. Mehrere Abschnitte mit Goldvererzung in geringer Tiefe deuten auf potenziell tagebaufähige Mineralisierung hin - und noch liegen nicht alle Analyseergebnisse vor.

Sranan Gold: neue Treffer im Zielgebiet Randy's Pit

Zu den gemeldeten Höhepunkten zählt Bohrloch 25RADD-011 mit 11,0 m à 7,33 g/t Gold ab 69,0 m Tiefe, einschließlich 4,0 m à 14,59 g/t Gold. Im oberen Abschnitt desselben Lochs wurden zudem 24,4 m à 0,57 g/t Gold ab 28,6 m angetroffen. Bohrloch 25RADD-012 lieferte 10,0 m à 1,08 g/t Gold ab 29,0 m (inkl. 0,6 m à 11,64 g/t Au) sowie 3,0 m à 1,15 g/t Gold ab 87,5 m. In größeren Tiefen sticht 25RADD-013 hervor: 2,5 m à 5,27 g/t Gold ab 299,0 m sowie 1,0 m à 44,60 g/t Gold ab 389,5 m. Weitere Bohrungen mit niedrigeren bis moderaten Gehalten bestätigen die Kontinuität der Goldführung entlang der Scherzone.

Lageplan der Bohrungen im Zielgebiet Randy's Pit mit mineralisierten Abschnitten und dem Poeketi-Scherkorridor; Quelle: Sranan Gold

Nach Unternehmensangaben markiert das Mineralisierungssystem einen 50 bis 150 m breiten Korridor. Aktuelle Bohrungen, Gräben und historische Arbeiten lassen sich über mindestens 900 Meter Streichlänge korrelieren. Ausstehende Analyseergebnisse von vier Diamantkernbohrungen sollen in Kürze folgen und das geologische Modell weiter schärfen.

Geologie: Scherzonengold im Guiana Shield

Die Goldvererzung auf Tapanahony ist mit dem Poeketi-Schersystem verknüpft und entspricht einem orogenen Stil, wie er im so genannten Guiana Shield häufig vorkommt. Im Frischgestein (basaltische Wirtsgesteine) zeigen die Kernstücke kräftige Silika-Serizit-Ankerit-Alteration. Gold tritt mit grau-weißen Quarz-Karbonat-Adern auf, die im Schergefüge transponiert sind. Pyrit und Pyrrhotin erscheinen entlang Scherflächen, an Aderrändern und in späten Rissen. In der Saprolitzone dominieren oxidierte Sulfid-Boxworks und körnige Quarzadern. Strukturell streichen die Scherzonen NNW und fallen westwärts ein - ein Muster, das die Interpretation eines anhaltenden Down-Dip-Potenzials und möglicher Schwerpunktzonen ("shoots") stützt.

Die jüngsten Abschnitte liegen überwiegend in geringer bis mittlerer Tiefe. Das erhöht die Relevanz für tagebauorientierte Szenarien, sofern Geometrie und Kontinuität in Folgeschritten bestätigt werden. Tiefere Treffer wie in 25RADD-013 öffnen gleichzeitig die Perspektive auf untertägige Entwicklungen in nachgelagerten Projektphasen.

Projektüberblick: Tapanahony und die Ziele von Sranan Gold

Das Tapanahony-Projekt von Sranan Gold umfasst rund 29.000 Hektar in einem der produktivsten Goldgürtel Surinames. Die laufende Kampagne konzentriert sich auf die Ziele Randy's Pit und Poeketi, die von derselben regionalen Scherstruktur kontrolliert werden. Seit Mitte 2025 wurden 4.189 m gebohrt; die Rückkehr der Bohrgeräte ist noch für Januar 2026 geplant. Schwerpunkte sind die Ausdehnung entlang des Streichens, Tests in die Tiefe sowie Bestimmungsbohrungen zur Verdichtung der Daten in bereits definierten Strukturen.

Die Unternehmensstrategie sieht vor, zusätzliche hochgradige Shoots wie in früheren Abschnitten nachzuweisen. Parallel sollen geologische, strukturelle und metallurgische Informationen ergänzt werden, um die Modellierung der Lagerstätte voranzubringen. Ziel ist es, die Kontinuität des Systems belastbar zu belegen und die Grundlage für weitere wirtschaftliche Bewertungen zu schaffen.

Ausblick: Bohrungen werden noch im Januar wieder aufgenommen

Sranan Gold kündigt an, die Bohrungen auf Randy's Pit noch diesen Monat fortzusetzen. Geplant sind zusätzliche Standorte, um die Mineralisierung entlang des Trends und Down-Dip zu verlängern. Die Priorität liegt auf der Identifikation und Abgrenzung hochgradiger Zonen, die in den bisherigen Daten angedeutet werden. Mit den noch ausstehenden Assays aus vier Bohrlöchern und dem Neustart der Kampagne zu Jahresbeginn 2026 bleibt der Fokus auf der systematischen Erweiterung des bekannten Korridors und der Bestätigung potenziell tagebaufähiger Bereiche.

Fazit: Die neuen Ergebnisse von Sranan Gold untermauern die Bedeutung des Poeketi-Schersystems auf dem Tapanahony-Projekt. Flach liegende Abschnitte mit erhöhten Gehalten - wie 11 m à 7,33 g/t Gold inklusive 4 m à 14,59 g/t Gpöd - kombinieren sich mit tieferen Treffern und weisen auf ein vielschichtiges goldführendes System hin. Die nächsten Bohrungen sollen zeigen, inwieweit sich Streichlänge, Breite und Kontinuität des Korridors weiter belegen lassen und welche Konsequenzen sich daraus für mögliche Abbauszenarien ergeben.

