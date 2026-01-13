EQS-News: Deutsche Payment A1M SE
/ Schlagwort(e): Kooperation
Deutsche Payment schließt strategische Reseller-Partnerschaft mit Paywhale B.V.
Berlin, 13. Januar 2026 - Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5) gibt den Abschluss einer strategischen Reseller-Partnerschaft mit der Paywhale B.V. bekannt, einem niederländischen Fintech-Unternehmen mit Sitz in Amsterdam.
Paywhale hat sich auf die Vermittlung von Payment-Lösungen für E-Commerce-Segmente spezialisiert, darunter iGaming, Nutraceuticals, FX Trading und weitere digitale Geschäftsmodelle. Die Partnerschaft erweitert das Vertriebsnetzwerk der Deutschen Payment signifikant und ermöglicht den Zugang zu neuen Merchant-Segmenten in der EU, UK und Hongkong.
"Die Zusammenarbeit mit Paywhale ist ein weiterer wichtiger Baustein unserer Wachstumsstrategie", erklärt Alexander Herbst, CEO der Deutsche Payment A1M SE. "Das Team von Paywhale bringt exzellente Marktkenntnisse und ein starkes Netzwerk in Segmenten mit, die für unsere PSP-Partner besonders attraktiv sind. Gemeinsam können wir Merchants eine optimale Payment-Lösung bieten."
Mike van 't Wout, Co-Founder und CEO von Paywhale B.V., ergänzt: "Deutsche Payment ist für uns der ideale Partner, um unseren Merchants Zugang zu einem breiten Netzwerk lizenzierter Payment Service Provider zu ermöglichen. Die Kombination aus unserer Vertriebsstärke und der Orchestrierungs-Expertise von Deutsche Payment schafft echten Mehrwert für alle Beteiligten."
Die Partnerschaft unterstreicht die Positionierung der Deutsche Payment A1M SE als führender Payment-Orchestrator im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus. Mit dem Asset-Light-Geschäftsmodell bündelt das Unternehmen die Stärken spezialisierter Partner und bietet Merchants eine flexible, kosteneffiziente Alternative zu monolithischen Payment-Anbietern.
13.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Payment A1M SE
|Unter den Linden 40
|10117 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+ 49 030 81454860
|Fax:
|+ 49 40 6378 5423
|E-Mail:
|info@deutsche-payment.com
|Internet:
|www.deutsche-payment.com
|ISIN:
|DE000A2P74C5
|WKN:
|A2P74C
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|EQS News ID:
|2259396
2259396 13.01.2026 CET/CEST