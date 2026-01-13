Die Rezertifizierung markiert über ein Jahrzehnt Halal-Konformität und sichert wichtige Lieferketten für biopharmazeutische Wachstumsmärkte bis 2026 und darüber hinaus.



MINNETONKA, Minnesota, Jan. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nu-Tek BioSciences, das branchenführende Unternehmen für Peptone und Hefeextrakte, die zu 100 % ohne tierischen Ursprung (AOF) sind, hat heute die erfolgreiche Erneuerung seiner Halal-Zertifizierung durch das Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA) bekanntgegeben. Diese Zertifizierung unterstreicht Nu-Teks seit Jahrzehnten bestehende Marktstellung als zuverlässiger Partner der globalen Pharma-, Biotechnologie- und industriellen Fermentationsbranche.

Die Halal-Zertifizierung ist essenziell für Rohstoffe, die im Nahen Osten und in Südostasien vertrieben werden - Märkte, die derzeit mit verschärften regulatorischen Standards für das Jahr 2026 konfrontiert sind. Durch die Einhaltung dieser strengen Standards bietet Nu-Tek seinen weltweiten Partnern eine ethisch einwandfreie, leistungsstarke Lieferkette, die sowohl technisch als auch kulturell den sich wandelnden internationalen Anforderungen entspricht.

"Wir wollen der Partner sein, der sowohl die komplexe Wissenschaft der Rohstoffe als auch die spezifischen Nuancen der regionalen Markterwartungen unserer Kunden versteht", so Tom Yezzi, CEO von Nu-Tek BioSciences. "Mit unserer nachhaltigen Halal-Zertifizierung sind wir in der Lage, die steigende Nachfrage nach konformen, tierfreien Inhaltsstoffen in den am schnellsten wachsenden biopharmazeutischen Zentren der Welt zu erfüllen."

Da sich die Branche hin zu einer ganzheitlicheren Qualifizierung von Rohstoffen bewegt - bei der religiöse und ethische Erwägungen ebenso wichtig sind wie technische Spezifikationen -, nimmt Nu-Tek weiterhin eine Vorreiterrolle ein. Diese Zertifizierung, ergänzt durch die Kosher-/Bio-Zertifizierung und das firmeneigene Variability Reduction Program (VRP), unterstreicht das Engagement von Nu-Tek, die zuverlässigsten und zugänglichsten Rohstofflösungen in der biopharmazeutischen Industrie anzubieten.

Über Nu-Tek BioSciences

Nu-Tek BioSciences ist Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von hochwertigen Peptonen und Proteinhydrolysaten, die zu 100 % ohne tierischen Ursprung.

