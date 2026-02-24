Nu-Tek trifft während der DCAT Week 2026 in New York City mit weltweit führenden Biopharmaunternehmen zusammen, um die strategische Bedeutung von 100 % tierfreien Rohstoffen aufzuzeigen.



MINNETONKA, Minn., Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nu-Tek BioSciences, Marktführer für Peptone und Hefeextrakte, die zu 100 % frei von tierischen Bestandteilen (AOF) sind, gab heute bekannt, dass das Unternehmen an der bevorstehenden Drug, Chemical and Associated Technologies (DCAT) Week 2026 teilnehmen wird, die vom 23. bis 26. März in New York City stattfindet.

Die DCAT gilt als wichtigste Plattform zur Vernetzung globaler Pharma- und Materiallieferanten. Ziel der Veranstaltung ist der Austausch über strategische Partnerschaften, Lieferzuverlässigkeit und Innovationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Arzneimittelentwicklung. Nu-Tek wird seine Rolle als bevorzugter strategischer Rohstofflieferant mit seiner eigens dafür errichteten Produktionsstätte, seinem Programm zur Reduzierung von Schwankungen und seinem Fokus auf langfristige Versorgungssicherheit unterstreichen. Die Kernkompetenzen des Unternehmens, die das zu 100 % tierversuchsfreie Produktportfolio von Nu-Tek unterstützen, ermöglichen es Kunden, Risiken im Zusammenhang mit kritischen Rohstoffen zu minimieren und die Entwicklung bahnbrechender Therapeutika zu beschleunigen.

"DCAT ist unser wichtigstes Forum, um unsere Dienstleistungen auf die Visionen von Biotech-Innovatoren abzustimmen", erklärte Tom Yezzi, CEO von Nu-Tek BioSciences. "Wir bedienen die weltweit führenden Hersteller von Impfstoffen, Biologika und Fermentationsprodukten. Wir freuen uns darauf, zu erörtern, wie das Portfolio, die Lieferkettensicherheit und das Programm zur Variabilitätsreduzierung von Nu-Tek unseren Partnern dabei helfen können, ihre Entwicklungs- und Fertigungsprogramme zuversichtlich zu skalieren."

Vertreter von Nu-Tek stehen während des gesamten Events für Einzelgespräche zur Verfügung, um die tierfreien Produkte, die Sicherheit der Lieferkette und die Anpassungsmöglichkeiten des Unternehmens näher zu erläutern. Die Teilnehmer werden gebeten, Termine im Voraus über das Vertriebsteam von Nu-Tek zu vereinbaren.

Über Nu-Tek BioSciences

Nu-Tek BioSciences ist Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von hochwertigen Peptonen und Proteinhydrolysaten, die zu 100 % ohne tierischen Ursprung (AOF) sind. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Minnetonka, Minnesota, betreibt eine hochmoderne, zweckgebundene Produktionsstätte, die auf die Herstellung erstklassiger Rohstoffe für die biopharmazeutische Industrie spezialisiert ist. Die innovativen Lösungen von Nu-Tek sind unverzichtbar für Zellkulturen und mikrobielle Fermentation und unterstützen die Produktion von Impfstoffen, Therapeutika und anderen lebenswichtigen biologischen Wirkstoffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.nu-tekbiosciences.com.

Medienkontakt:

Courtney Jones

Director of Commercial Development

cjones@nu-tekbioscience.com

+1 (952) 936.3614

www.nu-tekbiosciences.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/49fd9c5c-4c3c-40ce-85a7-d468c337c6d2