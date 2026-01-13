Der starke Jahresauftakt an der New Yorker Börse und an der Technologiebörse Nasdaq könnte sich am Dienstag fortsetzen. Grund ist ein unerwartet schwacher Anstieg der Verbraucherpreise im Dezember. Dieser könnte der US-Notenbank Fed zusätzlichen Spielraum für Zinssenkungen einräumen.Für den Leitindex Dow Jones Industrial wurde vorbörslich zwischenzeitlich ein weiteres Rekordhoch prognostiziert. Knapp eine Stunde vor der Startglocke berechnete der Broker IG den Dow moderat im Plus bei 49.600 Punkten.Für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
