Mit dem eingesammelten Kapital will der Konzern d einen Teil des erwarteten Finanzierungsbedarfs von bis zu fünf Milliarden Euro in diesem Jahr absichern. Eon hat nach eigenen Angaben zu Wochenbeginn zwei Anleihetranchen im Gesamtwert von 1,6 Milliarden Euro erfolgreich platziert. Eine Anleihe für 750 Millionen Euro hat eine Laufzeit von 8 Jahren und einem Kupon von 3,448 Prozent. Die andere - eine grüne Anleihe - über 850 Millionen Euro besitzt eine Laufzeit von 12 Jahren und einen Kupon von 3,895 Prozent. Diese Anleihe sei die erste Emission nach dem neuen Green Financing Framework, das Eon
