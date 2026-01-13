Delta Air Lines rechnet 2026 mit Gewinnsprung



Die Aktie gab dennoch um rund 2 Prozent nach.



Delta Air hat am Dienstagmorgen Zahlen für das vierte Quartal 2025 vorgelegt. Der Konzern erzielte ein bereinigtes Ergebnis von rund 1,55 US-Dollar je Aktie. Der Umsatz lag bei etwa 14,6 Milliarden US-Dollar. Allerdings wurde das Ergebnis durch den längsten "Government Shutdown" in der US-Geschichte belastet, wodurch der Quartalsgewinn um rund 200 Millionen US-Dollar sank.



Delta Air Lines richtet ihren Fokus verstärkt auf zahlungskräftige Premium-Kunden und erwartet bis 2026 einen Gewinnanstieg. Um das Langstreckengeschäft auszubauen, hat Delta 30 neue Boeing Dreamliner bestellt und möchte damit die Abhängigkeit von einem einzelnen Hersteller verringern. Die neuen Flugzeuge sollen ab 2031 ausgeliefert und vor allem auf Strecken über den Atlantik sowie nach Südamerika eingesetzt werden.



Dieser Schritt stellt eine strategische Neuausrichtung dar, da Delta in den vergangenen 15 Jahren hauptsächlich auf Airbus gesetzt hat. CEO Ed Bastian prognostiziert für 2026 einen Gewinnanstieg von etwa 20 Prozent, betonte jedoch, dass dieser Ausblick angesichts geopolitischer Unsicherheiten optimistisch sei.









Quelle: HSBC













