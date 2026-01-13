Anzeige
Gold auf Rekordhoch: Eine der spannendsten Gold-Stories 2026 steht ganz am Anfang
WKN: A2DYJN | ISIN: AT0000BAWAG2
13.01.26
13.01.2026 20:03 Uhr
PTA-CMS: BAWAG Group AG: BAWAG Group startet 75 Mio. EUR Aktienrückkaufprogramm für Aktienprogramme

DJ PTA-CMS: BAWAG Group AG: BAWAG Group startet 75 Mio. EUR Aktienrückkaufprogramm für Aktienprogramme

Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien gemäß -- 119 Abs. 9 BörseG

BAWAG Group AG: BAWAG Group startet 75 Mio. EUR Aktienrückkaufprogramm für Aktienprogramme

Wien (pta000/13.01.2026/19:30 UTC+1)

Der Vorstand der BAWAG Group AG (BAWAG) hat beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 75 Mio. EUR für Aktienprogramme durchzuführen. Das Aktienrückkaufprogramm wird voraussichtlich am 16. Jänner 2026 starten. Die Bedingungen des Aktienrückkaufprogramms lauten wie folgt:

Tag des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung 4. April 2025

Tag und Art der Veröffentlichung des Ermächtigungsbeschlusses 4. April 2025 über ein Informationsverbreitungssystem gemäß -- 1 Z 22 in Verbindung mit -- 119 Abs 7 BörseG 2018

Beginn und voraussichtliche Dauer des Rückerwerbsprogramms 16. Jänner 2026 bis 27. Februar 2026

Aktiengattung Inhaberaktien (ISIN: AT0000BAWAG2)

Beabsichtigtes Volumen Bis zu 6.299.240 Stück Aktien (entspricht 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung, abzüglich jener Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms im 3. Quartal 2025 rückgekauft wurden)

Maximaler Gesamtgegenwert 75 Mio. EUR

Preisgrenzen Nach dem Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 4. April 2025 darf der Gegenwert je Aktie die Untergrenze von 1 EUR nicht unterschreiten und darf nicht mehr als 50% über dem nach Handelsvolumina gewichteten durchschnittlichen Börsenkurs der letzten 20 Börsetage vor dem jeweiligen Erwerb betragen.

Art des Rückerwerbs Erwerb über die Wiener Börse sowie über multilaterale Handelssysteme (MTFs)

Zweck des Rückerwerbs Verwendung der eigenen Aktien für alle Zwecke gemäß dem Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 4. April 2025, im Wesentlichen zur Erfüllung von Verpflichtungen aus Aktienprogrammen.

Auswirkung auf Börsezulassung Keine

Die Durchführung des Aktienrückkaufs erfolgt durch ein Kreditinstitut. Das Kreditinstitut trifft seine Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Aktien der BAWAG unabhängig von der Gesellschaft.

Hinweis gemäß -- 5 Abs 4 VeröffentlichungsV 2018: Die gemäß -- 7 VeröffentlichungsV 2018 zu veröffentlichenden Details zu den durchgeführten Transaktionen im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms, die Mitteilungen betreffend die Beendigung des Aktienrückkaufprogramms und/oder der Veräußerung eigener Aktien sowie allfällige gemäß -- 6 VeröffentlichungsV 2018 zu veröffentlichende Änderungen des Aktienrückkaufprogramms werden auf der Website der BAWAG Group AG veröffentlicht (https://www.bawaggroup.com/BAWAGGROUP /IR/DE).

Diese Veröffentlichung ist kein öffentliches Angebot zum Erwerb von Aktien der BAWAG Group AG und begründet keine Verpflichtung der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften, Angebote zum Rückkauf von Aktien der BAWAG Group AG anzunehmen.

Kontakt: Jutta Wimmer Head of Investor Relations BAWAG Group jutta.wimmer@bawaggroup.com

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      BAWAG Group AG 
           Wiedner Gürtel 11 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   BAWAG Group Investor Relations 
Tel.:         +43 (0)59905-34444 
E-Mail:        investor.relations@bawaggroup.com 
Website:       www.bawaggroup.com 
ISIN(s):       AT0000BAWAG2 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel) 
Weitere        Lang & Schwarz Exchange 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1768329000176 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2026 13:30 ET (18:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
