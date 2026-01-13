Die Aktie von Verbio hat heute einen beeindruckenden Kurssprung hingelegt und konnte sich mit einem Plus von über 18 Prozent als klarer Tagesgewinner im SDAX positionieren. Damit setzt sich die Erfolgsserie der RuMaS-Empfehlungen fort: Bereits am Montag stellte RuMaS den Abonnenten die laufende Empfehlung TKMS als Tagesgewinner im MDAX vor. Am vergangenen Freitag war eine weitere RuMaS-Empfehlung sowohl im SDAX als auch im TecDAX an der Spitze. Auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...