Die globale Ordnung der Rohstoffmärkte befindet sich im Umbruch. Geopolitische Spannungen, Exportrestriktionen und eine stark konzentrierte Angebotsstruktur bei strategischen Metallen zwingen westliche Industrienationen zum Umdenken. Besonders Rohstoffe mit sicherheits- und technologiepolitischer Relevanz rücken zunehmend in den Fokus politischer und wirtschaftlicher Entscheidungsprozesse. In diesem Umfeld entstehen neue Gewinner, vor allem dort, wo stabile Jurisdiktionen auf geologisch aussichtsreiche Projekte treffen. Antimony Resources (ISIN: CA0369271014 | CSE: ATMY | FRA: K8JO | WKN: A414DM) positioniert sich hier gezielt als potenzieller Baustein einer unabhängigen westlichen Versorgung, indem es das Bald-Hill-Projekt strategisch entwickelt und dabei sowohl politische als auch wirtschaftliche Rahmenbedingungen berücksichtigt. Die US-Administration weiß: Die Zeit ist knapp! Investoren sollten aufhorchen!Den vollständigen Artikel lesen ...
