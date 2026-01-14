Heißer Jahresbeginn: Gold schnell über 5.000 und Silber bei 100 USD erwartet!

Anzeige / Werbung

Die Citi Group erhöht ihre kurzfristigen Kursziele für Gold und Silber deutlich. Treiber sind geopolitische Risiken, physische Engpässe und Zollunsicherheit - später im Jahr könnte sich das Bild aber ändern, meinen sie.

Der Edelmetall-Bullenmarkt könnte nach Einschätzung der Analysten der Citi Group in das erste Quartal 2026 hinein weiterlaufen - mit großem Schwung. Die Experten haben ihre kurzfristigen Preisziele entsprechend angehoben: Gold soll bereits im ersten Quartal über 5.000 US-Dollar je Unze steigen, Silber sehen sie bei 100 US-Dollar je Unze. Die Begründung: eine Mischung aus erhöhten geopolitischen Risiken, anhaltenden Engpässen im physischen Markt und neuer Unsicherheit rund um die Unabhängigkeit der US-Notenbank.

Die Analysten betonen dabei, dass der jüngste Lauf nicht nur von der klassischen "Makro"-Erzählung getragen wird, sondern auch von handfesten Logistikeffekten. Gerade Silber und Metalle der Platingruppe (PGM) hätten zuletzt eine ungewöhnliche Preissensitivität gegenüber Lagerbewegungen und Handelsströmen gezeigt. Das sei einer der Gründe, warum Preisreaktionen derzeit stärker ausfallen können als in "normalen" Marktphasen.

Jetzt den ganzen Artikel lesen:

Gold schnell über 5.000 und Silber bei 100 USD - Edelmetalle starten heiß ins Q1 2026

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA74841L1013,CA80104N1069,XC0009656965