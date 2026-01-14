United Internet AG (UTDI) hat seit unserem Upgrade im November 2025 eine robuste Performance geliefert, wobei der Aktienkurs um etwa 25 % gestiegen ist und unser vorheriges Kursziel von 28,00 EUR erreicht hat. Dieser Anstieg wurde durch die erfolgreiche Migration der 1&1-Mobilkunden und den internen Verkauf von Versatel für 1,3 Mrd. EUR befeuert. Allerdings spiegelt die aktuelle Bewertung mittlerweile diese Meilensteine wider, da die Aktie etwa bei 30,00 EUR gehandelt wird. Unserer Ansicht nach begrenzt die hohe Bewertung die M&A-Appeal, da mögliche Synergien wahrscheinlich durch eine Übernahmeprämie aufgebraucht würden. In Kombination mit der regulatorischen Unsicherheit bezüglich der BNetzA-Spektrumsfrist am 12. Januar 2026 und hohen Investitionen von 750 Mio. EUR sehen wir nur begrenzte weitere Upside-Potentiale. Wir stufen UTDI auf HALTEN herab und erhöhen unser Kursziel leicht auf 30,00 EUR (zuvor 28,00 EUR), da wir die Margen für das Geschäftsjahr 2026E leicht nach oben anpassen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/united-internet-ag
© 2026 mwb research