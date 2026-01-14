BMW hat erste Details zur Technik der ab 2027 geplanten M-Modelle der Neuen Klasse veröffentlicht. Herzstück der neuen Architektur ist der BMW M eDrive - mit vier Elektromotoren pro Auto. In allen vollelektrischen Modellen der BMW M Neuen Klasse sollen zwei elektrische Antriebseinheiten an Vorder- und Hinterachse mit je einem Elektromotor pro Rad für "eine BMW M typische Fahr-Performance" sorgen, wie die Münchner mitteilen. Jeder der insgesamt vier ...Den vollständigen Artikel lesen ...
