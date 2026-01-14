Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Einladung zur Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz der Novavest Real Estate AG zum Geschäftsjahr 2025



14.01.2026 / 10:00 CET/CEST





Sehr geehrte Damen und Herren Wir laden Sie herzlich zur Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz betreffend Präsentation der Jahresergebnisse 2025 ein. Datum / Zeit Donnerstag, 19. Februar 2026, 11:00 Uhr Ort Zunfthaus zur Waag, Münsterhof 8, 8001 Zürich Referenten Peter Mettler, CEO

Fabio Gmür, CFO

Wir bitten Sie um Anmeldung bis 13. Februar 2026 an https://www.novavest.ch/de/analystenkonferenz-nren/ Der Jahresbericht 2025 sowie die Präsentationsunterlagen stehen auf der Website der Novavest Real Estate AG www.novavest.ch , unter dem Link Investor Relations - Finanzberichte / Präsentationen am 19. Februar 2026 ab 06:45 Uhr zum Herunterladen als PDF-Datei bereit. Direktlink:

https://www.novavest.ch/de/investor-relations/?section=investor-relations__finanzberichte_praesentationen Wir freuen uns, Sie an unserer Konferenz begrüssen zu dürfen. Freundliche Grüsse Peter Mettler

Chief Executive Officer NOVAVEST Real Estate AG

Feldeggstrasse 26

8008 Zürich

+41 (0)44 276 40 40

info@novavest.ch

www.novavest.ch NOVAVEST Real Estate AG

www.novavest.ch

Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und Entwicklung von Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietwohnungen) und Wohnraum für das Leben im Dritten Alter (Seniorenresidenzen, Pflegeeinrichtungen) sowie mit Büro- und Gewerbenutzung und auf Neubauprojekte in all diesen Segmenten. Der Mietertragsanteil aus Wohnnutzung macht strategisch mindestens 50% der gesamten Soll-Mieterträge aus. Das Immobilienportfolio umfasst Objekte in der ganzen Schweiz, die betreffend reinen Wohnliegenschaften in der Stadt oder Agglomeration liegen und/oder eine gute Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr aufweisen. Im Bereich Seniorenresidenzen und Pflegeeinrichtungen können sich die Liegenschaften sowohl in städtischen wie auch in ländlichen Regionen der Schweiz befinden. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248).



