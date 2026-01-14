Die Rallye im Dax läuft auf Hochtouren. Zuletzt fielen die Rekordmarken im "Sekundentakt". Dem Index gelang es im gestrigen Dienstagshandel (13. Januar), ein neues Allzeithoch knapp oberhalb von 25.500 Punkten auszubilden. Da Gewinnmitnahmen einsetzten, konnte der Dax das Kursniveau zunächst nicht verteidigen.Dennoch verdeutlicht die jüngste Kursentwicklung, welches Momentum im Index steckt. Mittlerweile sollte auch ein Anlaufen der 26.000er ...Den vollständigen Artikel lesen ...
