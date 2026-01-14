NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Die Franzosen setzten auf starkes Umsatzwachstum zum Patenauslauf von Dupixent, schrieb Richard Vosser am Mittwoch nach ihrer Präsentation auf der Healthcare-Konferenz von JPMorgan. Im Basisszenario gehe Sanofi davon aus, dass man mit dem Dermatitis-Mittel in den USA 2031 die Exklusivität verliert./rob/ag/mis
ISIN: FR0000120578
