American Tungsten & Antimony trifft auf massives Stibnit im Antimony Canyon

Visuelle Bestätigung starker Vererzung unterstreicht frühen Erfolg des Projekts in Utah

Erste Bohrungen liefern breite Stibnit-Zonen

American Tungsten & Antimony Ltd (ISIN: AU0000445603) hat äußerst vielversprechende Ergebnisse aus den ersten beiden HQ-Diamantbohrlöchern seines erstmaligen Bohrprogramms im vollständig unternehmenseigenen Antimony-Canyon-Projekt im US-Bundesstaat Utah bekannt gegeben. Beide Bohrlöcher durchteuften bedeutende mineralisierte Zonen, einschließlich der visuellen Bestätigung von massiven bis disseminierten Stibnit-Vorkommen - ein beachtlicher Meilenstein in der Frühphase des Projekts.

Die Bohrungen konzentrieren sich derzeit auf das Emma Claim, eines von über zwanzig historischen Abbaugebieten innerhalb des patentierten Claim-Gebiets des Unternehmens. Diese patentierten Claims sichern nicht nur das volle Eigentum, sondern ermöglichen auch ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren und eine rechtlich gesicherte Projektentwicklung.

Das Bohrloch ACP26DD001 durchschnitt eine Hauptzone mit massivem bis semimassivem Stibnit über 19 Meter innerhalb einer umfassenderen, 42 Meter breiten Alterationszone. Im Vergleich dazu zeigte Bohrloch ACP26DD002 eine noch höhere Vererzungsintensität, wenngleich die geologische Erfassung noch nicht abgeschlossen ist. In beiden Bohrlöchern wurden mehrere mineralisierte Intervalle mit angenäherter wahrer Mächtigkeit beobachtet.

Geologisches Modell deutet auf bedeutende Zufuhrstruktur hin

Die geologische Protokollierung weist auf eine deutliche Zunahme der Alterationsintensität in östlicher Richtung hin - was das geologische Modell des Unternehmens unterstützt, demzufolge sich die Bohrungen einer bedeutenden Zufuhrstruktur nähern. Die Bohrung ACP26DD003 ist derzeit im Gange und wurde mit einem Winkel von -45 Grad angesetzt, um die vermutete Zufuhrstruktur in etwa 500 Fuß Tiefe zu durchteufen.

Frühe visuelle Untersuchungen des Kerns aus Bohrloch 3 zeigen stärkere Zonen von Orpiment und Realgar sowie umfangreiche Sulfid-Abschnitte. Diese Minerale gelten als Indikatoren und treten häufig in hochgradigen Antimon- und Goldsystemen auf.

"In den allerersten Bohrlöchern unseres Erkundungsprogramms auf massives Stibnit zu stoßen, ist ein außergewöhnlicher Start für das Antimony-Canyon-Projekt", sagte Geschäftsführer Andre Booyzen. "Die visuelle Bestätigung signifikanter Mächtigkeiten und die geologische Vektorierung nach Osten stimmen uns sehr zuversichtlich, wenn wir mit Bohrloch 3 gezielt die Zufuhrstruktur anpeilen. Das Auftreten von Realgar und Orpiment ist besonders ermutigend und deutet darauf hin, dass wir uns im Zentrum eines bedeutenden mineralisierten Systems befinden."

Systematische Zieldefinition zahlt sich aus

Booyzen führt den bisherigen Erfolg auf gründliche Vorarbeiten zurück: "Dieser Erfolg ist kein Zufall; er zeigt, dass sich unsere systematische Vorarbeit auszahlt. Die umfangreichen geophysikalischen Untersuchungen, Probenahmen an der Oberfläche und strukturellen Interpretationen vor Beginn der Bohrungen gaben uns das Vertrauen, genau diese Zonen anzusteuern - und die Ergebnisse der Bohrungen bestätigen nun unser Modell."

Das Unternehmen bereitet derzeit die Einreichung von "Notices of Intent" (NOIs) für weitere Ziele innerhalb seines patentierten Projektgebiets vor, um die Dynamik durch eine Pipeline bohrbereiter Zielgebiete aufrechtzuerhalten.

Analyseergebnisse stehen aus - nächste Bohrschritte laufen bereits

Visuelle Einschätzungen aus Bohrloch 1 bestätigen Stibnit-Gehalte von bis zu 12% Sb2S3 über mehrere Intervalle, wie in Tabelle 1 der Mitteilung dargestellt. Besonders hervorzuheben ist, dass Bohrloch 2 eine kurze Zone mit Orpiment und Realgar durchteufte - ein weiterer Hinweis auf ein mineralisiertes hydrothermales System. Die Präsenz dieser Sulfide, insbesondere im östlichen Bereich, passt zum Modell einer nahegelegenen Zufuhrstruktur.

Die geologische Protokollierung und Probenahme aller drei Bohrlöcher ist im Gange. Die Bohrkerne werden derzeit für eine beschleunigte Laboranalyse aufbereitet und versendet.

Großflächiges Potenzial mit gesichertem Besitzstatus

American Tungsten & Antimony plant nun Anschlussbohrungen entlang der mineralisierten Strukturen, basierend auf strukturellen Daten aus Bohrloch 3. Gleichzeitig werden NOIs für weitere historische Abbaustätten wie Pluto, Star und Emily vorbereitet. Alle genannten Ziele befinden sich auf patentierten Flächen des Unternehmens, was eine kontinuierliche Projektentwicklung ohne behördliche Verzögerungen ermöglicht.

Strategische Positionierung in einer Tier-1-Jurisdiktion

Mit gesichertem Landbesitz, wachsendem Zielportfolio und ersten erfolgreichen Bohrungen entwickelt sich das Antimony-Canyon-Projekt zu einer attraktiven Perspektive im Sektor kritischer Rohstoffe. Die Gesamtstrategie des Unternehmens - einschließlich des kürzlich erworbenen Tennessee Mountain Tungsten-Projekts in Nevada - positioniert AT4 als potenziellen, vertikal integrierten Anbieter von Antimon und Wolfram für westliche Märkte.

Für Investoren, die die Wiederbelebung westlich gesicherter Lieferketten für kritische Rohstoffe verfolgen, bietet die systematische Exploration und der frühe Erfolg von AT4 im Antimony Canyon eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum.

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03045802-6A1306993&v=undefined

