DAX Livetrading: Wenn SAP & Siemens gegeneinander laufen - warum der Index "hässlich" wird

In diesem DAX Livetrading starten wir direkt zur Markteröffnung in den Handel und analysieren den Markt systematisch von oben nach unten: vom Tageschart über den Stundenchart bis in den 5-Minuten-Chart. Wir schauen uns das Allzeithoch, das Tageshoch vom Montag als zentrale Widerstandszone sowie mögliche Szenarien zwischen Trendfortsetzung, Korrektur und Konsolidierung an. Dabei erklären wir, welche Marken für den Tag entscheidend sind und wie wir unsere Marktmeinung Schritt für Schritt aufbauen.

Im Livetrading zeigen wir einen Short-Ansatz im Widerstandsbereich inklusive Entry-Logik, Stop-Platzierung und dem realen Ergebnis: Der Trade wird ausgestoppt. Wir erklären, warum das Setup dennoch valide war, weshalb wir den Stop konsequent nicht verschieben und warum Geduld gerade an Tagen mit niedriger Volatilität entscheidend ist. Zusätzlich analysieren wir die Rolle einzelner DAX-Schwergewichte wie SAP, Siemens und Allianz und zeigen, warum gegensätzliche Bewegungen im Index oft zu "unsauberem" Preisverhalten führen.

Zum Abschluss sprechen wir über Trading-Mindset und Risikomanagement. Wir zeigen, warum Verlusttrades zum Trading gehören, weshalb wir nach einem frühen Stop defensiver werden und wann es sinnvoll ist, den DAX bewusst liegen zu lassen und auf bessere Bedingungen - etwa zur US-Eröffnung - zu warten. Dieses Video dient der Ausbildung und Einordnung und gibt einen transparenten Einblick in unseren Denk- und Entscheidungsprozess im Livetrading.

