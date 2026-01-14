Wachstumssorgen haben die Aktie von Bonesupport in den zurückliegenden Monaten massiv belastet. Ausgehend vom Rekordhoch verlor das Papier des Orthobiologie-Spezialisten zeitweise mehr als die Hälfte. Doch am heutigen Mittwoch meldet sich das Medtech-Unternehmen aus Schweden mit einem Kursplus von knapp 20 Prozent zurück.Neben ordentlichen vorläufigen Umsatzzahlen für das vierte Quartal 2025 überzeugt Bonesupport vor allem beim Ausblick auf das neue Geschäftsjahr 2026, den die Firma dem Kapitalmarkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
